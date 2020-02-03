Чтобы животик "не урчал": как бороться с плохим пищеварением

Новости шоу бизнеса:Советы, которые помогут сделать процесс переваривания стабильным и легким.

"Ворчание" в желудке после обильного приема пищи, диарея перед торжественным событием, запор во время путешествия: кто страдает от желудочно-кишечных проблем, знают все это.

Двигайтесь больше

Много сидеть - яд для пищеварения. При ходьбе, плавании или езде на велосипеде живот "массажируется" легкими движениями. Это способствует нормальной дефекации и пищеварению.

Используйте травы и специи

Эфирные масла имбиря, тмина, аниса, фенхеля делают жирную пищу более усвояемой. Горькие вещества из рукколы и артишоков способствуют образованию пищеварительных соков, поэтому даже тяжелая пища переваривается быстрее. Картофель связывает избыток желудочной кислоты - предотвращает изжогу.

Выявление непереносимости

Вы регулярно страдаете от плохого пищеварения, даже если придерживаетесь здоровой и сбалансированной диеты? За этим может быть пищевая непереносимость. Есть чувствительность к пшенице или гистамину (в том числе в красном вине, зрелом сыре, салями). Дневник питания, где фиксируется симптомы, и съеденные продукты, помогает выявить непереносимость.

Потратьте время, чтобы поесть

Важное правило "хорошо разжеванный - наполовину переваренный". Поскольку здоровое пищеварение начинается во рту, чем тщательнее мы жуем, тем больше образуется слюны - она начинает расщеплять пищу, снимает часть работы с желудка и кишечника.

Клетчатка

"Пища с высоким содержанием клетчатки (фрукты, овощи, картофель, бобовые, орехи и цельные зерна) предотвращает запоры и геморрой. Некоторые виды волокна (включая цикорий, топинамбур и яблоки) служат пищей для полезных кишечных бактерий", - пишет издание Focus.