Скачать
Вторник, 04.02.2020
В АП анонсировали запуск сайта, который покажет структуру тарифов на газ по регионам
В АП анонсировали запуск сайта, который покажет структуру тарифов на газ по регионам
ОБСЕ за выходные насчитала на Донбассе почти 750 взрывов
ОБСЕ за выходные насчитала на Донбассе почти 750 взрывов
Легионер Динамо: У Алиева были часы из золота
Легионер Динамо: У Алиева были часы из золота
Повзрослевшие дети-актеры любимых фильмов (Фото)
Повзрослевшие дети-актеры любимых фильмов (Фото)

Названы продукты, которые помогут избавиться от изжоги

Названы продукты, которые помогут избавиться от изжоги
05:54 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Изжога – это жжение в горле и за грудиной, которое вызвано попаданием желудочного сока в пищевод.

Каждому человеку хоть бы раз в жизни приходилось сталкиваться с этим неприятным явлением, а некоторые и вовсе регулярно от него страдают. К сожалению, никакие продукты не способны полностью избавить от изжоги, но облегчить болезненные симптомы помогут папайя, алоэ-вера, банан и овсяная каша.

Папайя

Этот экзотический фрукт содержит специальный фермент папаин, который способствует пищеварению. Он предотвращает расстройство желудка, избавляет от тошноты и купирует изжогу.

Сок алоэ-вера

Один из самых эффективных способов лечения изжоги – сок алоэ, который славится своими противовоспалительными и успокаивающими свойствами. Особенно в том случае, если изжога вызвана гастритом или язвенной болезнью.

Банан

Бананы – замечательное средство от изжоги. Они обволакивают стенки пищевода, тем самым снимая раздражение. А ферменты, которые в них содержатся, способствуют пищеварению и улучшают работу кишечника.

Названы продукты, которые добавят привлекательности

Овсяная каша

Овсянка – блюдо на все случаи жизни, в том числе при изжоге. В ней мало жира, много волокон, она успокаивает желудок. Овсяную кашу можно чередовать с рисовой, пшенной и гречневой.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Изжога, Как избавиться от изжоги, Продукты ль изжоги.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский: Украину должна накрыть лавина из инвестиций
02 Ревизия гардероба: убираем вещи, которые добавляют возраст женщинам за 40 (Фото)
03 Защитит от старческого слабоумия: напитки и продукты, укрепляющие здоровье мозга
04 Эрдоган: Турция видит в Украине стратегического партнера
05 Пристайко отправится с визитом в Чехию
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Турция выделит $36 миллионов на нужды ВСУ
Турция выделит $36 миллионов на нужды ВСУ
Сотрудники НАБУ пришли с обысками к &quot;Укрзализныце&quot;
Сотрудники НАБУ пришли с обысками к "Укрзализныце"
Пристайко отправится с визитом в Чехию
Пристайко отправится с визитом в Чехию
Рецепт дня: Суп с копчеными колбасками и фасолью
Рецепт дня: Суп с копчеными колбасками и фасолью
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь