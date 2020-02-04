Названы продукты, которые помогут избавиться от изжоги

Новости шоу бизнеса:Изжога – это жжение в горле и за грудиной, которое вызвано попаданием желудочного сока в пищевод.

Каждому человеку хоть бы раз в жизни приходилось сталкиваться с этим неприятным явлением, а некоторые и вовсе регулярно от него страдают. К сожалению, никакие продукты не способны полностью избавить от изжоги, но облегчить болезненные симптомы помогут папайя, алоэ-вера, банан и овсяная каша.

Папайя

Этот экзотический фрукт содержит специальный фермент папаин, который способствует пищеварению. Он предотвращает расстройство желудка, избавляет от тошноты и купирует изжогу.

Сок алоэ-вера

Один из самых эффективных способов лечения изжоги – сок алоэ, который славится своими противовоспалительными и успокаивающими свойствами. Особенно в том случае, если изжога вызвана гастритом или язвенной болезнью.

Банан

Бананы – замечательное средство от изжоги. Они обволакивают стенки пищевода, тем самым снимая раздражение. А ферменты, которые в них содержатся, способствуют пищеварению и улучшают работу кишечника.

Овсяная каша

Овсянка – блюдо на все случаи жизни, в том числе при изжоге. В ней мало жира, много волокон, она успокаивает желудок. Овсяную кашу можно чередовать с рисовой, пшенной и гречневой.