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Банные правила: как париться без вреда

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Банные правила: как париться без вреда
11:47 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Баня считается качественной процедурой по очищению тела.

  • 1

    Нельзя есть пищу животного происхождения

    Пищеварительный процесс у человека в бане меняется. Ответственные за пищеварение бактерии стремительно развиваются и гибнут. Наличие в желудке пищи микрофлора может не справиться с поставленной задачей. Речь идёт о продуктах животного происхождения в первую очередь.

  • 2

    Не использовать декоративную косметику

    В баню нельзя приходить с декоративной косметикой на лице. Под воздействием пара поры расширяются, частички косметики могут проникнуть внутрь, возможно инфицирование. Никакой пользы от похода в баню в таком случае не будет.

  • 3

    Не соблюдать время

    Существует график, рекомендованное время для похода в баню. Париться нужно 7-10 минут за раз, не больше. Это если соблюдается оптимальная температура в бане. Также нельзя ходить в баню много раз подряд — лучше не больше 2-3 заходов. Тело может начать покрываться пятнами - это сигнализирует о том, что пора покинуть баню.

  • 4

    Отсутствие воды

    Жажда часто преследует людей в бане. Связано это с тем, что из организма уходит много жидкости. Можно назвать это излечивающим обезвоживанием. Но если не переусердствовать — при сильном обезвоживании необходима вода, минералка, соки, фруктовые отвары или квас — лучшие напитки для восполнения влаги.

  • 5

    Нельзя пить алкоголь

    Все помнят сцены из «Иронии судьбы», где компания выпивает крепкие напитки в бане. Все помнят, к чему это привело? Это лишь романтическая версия последствий употребления алкоголя. Распаренный организм под действием спиртного может нанести серьёзный вред здоровью.

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Здоровье, Баня, Сауна, Советы медиков, Правила для посещения бани, Правила посещения сауны.
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