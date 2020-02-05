Банные правила: как париться без вреда

1 Нельзя есть пищу животного происхождения Пищеварительный процесс у человека в бане меняется. Ответственные за пищеварение бактерии стремительно развиваются и гибнут. Наличие в желудке пищи микрофлора может не справиться с поставленной задачей. Речь идёт о продуктах животного происхождения в первую очередь.

2 Не использовать декоративную косметику В баню нельзя приходить с декоративной косметикой на лице. Под воздействием пара поры расширяются, частички косметики могут проникнуть внутрь, возможно инфицирование. Никакой пользы от похода в баню в таком случае не будет.

3 Не соблюдать время Существует график, рекомендованное время для похода в баню. Париться нужно 7-10 минут за раз, не больше. Это если соблюдается оптимальная температура в бане. Также нельзя ходить в баню много раз подряд — лучше не больше 2-3 заходов. Тело может начать покрываться пятнами - это сигнализирует о том, что пора покинуть баню.

4 Отсутствие воды Жажда часто преследует людей в бане. Связано это с тем, что из организма уходит много жидкости. Можно назвать это излечивающим обезвоживанием. Но если не переусердствовать — при сильном обезвоживании необходима вода, минералка, соки, фруктовые отвары или квас — лучшие напитки для восполнения влаги.