Скачать
Пятница, 07.02.2020
Охрана Разумкова изменила правила посещения его кабинета (Видео)
Охрана Разумкова изменила правила посещения его кабинета (Видео)
ВАКС увеличил сумму залога для экс-заместителя главы "Укрбуда"
ВАКС увеличил сумму залога для экс-заместителя главы "Укрбуда"
Мадрид уступает Сосьедаду и покидает Кубок Испании
Мадрид уступает Сосьедаду и покидает Кубок Испании
Гаджеты Apple смогут заменить ключ для автомобиля
Гаджеты Apple смогут заменить ключ для автомобиля

Список продуктов, богатых антиоксидантами

Смотрите фото (6)
Список продуктов, богатых антиоксидантами
03:14 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Если их накопиться в организме слишком много люди начинают болеть. К счастью, природа создала эффективное оружие – это антиоксиданты. Но где же их взять?

  • 1

    Фрукты и овощи богаты бета-каротином и витамином С. Это и есть антиоксиданты, которыми богаты: брокколи, цветная капуста, сладкий перец, петрушка, помидоры, шпинат, салат, красные и черные бобы, зеленый горошек, фасоль, капуста, морковь, тыква, красный и желтый лук, сырой чеснок. Фрукты и цитрусовые, клубника, красный виноград, яблоки, ягоды и плоды шиповника.

  • 2

    Мед

    Мед - это настоящая бомба антиоксидантов, большинство которых содержат темные сорта меда из гречихи, нектар (в них антиаксидантов в два раза больше, чем в светлом меде из акации и липы).

  • 3

    Яйца

    Они являются отличным источником антиоксидантов, потому что яйца содержат большое количество лютеина и, кроме того хорошо усваиваются. Это возможно потому, что желток содержит жиры, которые способствуют накоплению лютеина. Лютеин также защищает глаза.

  • 4

    Растительные жиры

    Оливковое и рапсовое масло содержат много веществ с антиоксидантным действием: полифенолы, бета-каротин и витамин Е. благодаря этому растительные масла обладают противовоспалительными свойствами.

  • 5

    Цельное зерно

    Знаете ли вы, что все хлебобулочные изделия из цельнозерновой пшеницы содержит в три раза больше антиоксидантов, чем все остальные? Это потому что они изготовлены из необработанной муки, которая богата полифенолами. Такие продукты снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

ТОП-6 продуктов питания для улучшения зрения

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Питание, Здоровье, Продукты питания, Продукты, Антидеприсанты, Советы медиков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Ходят за продуктами и выносят мусор": охранники герцогов Сассекских пожаловались на условия своей работы
02 184 из 4000: Рада в пятницу продолжит рассматривать "земельные" поправки
03 Я собираюсь снова поехать в Донецк завтра - глава МИД Дании
04 "Мед - лучший друг желудка": народные рецепты для хорошего пищеварения
05 Ситуация в Барселоне вокруг Месси продолжает накаляться
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Кабмине нашли 300 дополнительных рабочих мест
В Кабмине нашли 300 дополнительных рабочих мест
Трамп об импичменте: Нам пришлось пройти через ад
Трамп об импичменте: Нам пришлось пройти через ад
Суд арестовал чиновника секретариата Кабмина
Суд арестовал чиновника секретариата Кабмина
С первого раза не понять: снимки, на которые нужно взглянуть дважды
С первого раза не понять: снимки, на которые нужно взглянуть дважды
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь