Список продуктов, богатых антиоксидантами

1 Фрукты и овощи богаты бета-каротином и витамином С. Это и есть антиоксиданты, которыми богаты: брокколи, цветная капуста, сладкий перец, петрушка, помидоры, шпинат, салат, красные и черные бобы, зеленый горошек, фасоль, капуста, морковь, тыква, красный и желтый лук, сырой чеснок. Фрукты и цитрусовые, клубника, красный виноград, яблоки, ягоды и плоды шиповника.

2 Мед Мед - это настоящая бомба антиоксидантов, большинство которых содержат темные сорта меда из гречихи, нектар (в них антиаксидантов в два раза больше, чем в светлом меде из акации и липы).

3 Яйца Они являются отличным источником антиоксидантов, потому что яйца содержат большое количество лютеина и, кроме того хорошо усваиваются. Это возможно потому, что желток содержит жиры, которые способствуют накоплению лютеина. Лютеин также защищает глаза.

4 Растительные жиры Оливковое и рапсовое масло содержат много веществ с антиоксидантным действием: полифенолы, бета-каротин и витамин Е. благодаря этому растительные масла обладают противовоспалительными свойствами.