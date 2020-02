Заставляет работать активнее: в чем польза вина для мозга

Новости шоу бизнеса:Больше никакого чувства вины за выпитый бокал вина посреди рабочей недели.

Для того, чтобы заставить свой мозг работать активнее, достаточно выпить бокал вина.

Ученые говорят, что это хорошая идея. Более того, выпитый бокал тренирует наш мозг больше, чем решения математических задач. И это звучит просто прекрасно! Нейробиолог Гордон Шеперд с Йельской школы медицины говорит, что когда мы пьем вино, то привлекаем к работе более частей мозга, чем когда занимаемся любой другой человеческой деятельностью. Вот это да!

В своей книге Neuroenology: How The Brain Creates the Taste of Wine, Шеперд утверждает, что процесс глотания вина и привлечения ротовых мышц, которые мы при этом используем, посылают нашем мозгу мощные сигналы и заставляют его работать намного активнее.

Также доктор Шеперд утверждает, что вино нет вкуса, а вкус создается в голове того, кто пьет это вино. Он говорит, что у молекул вина отсутствует вкус и аромат, но мы пьем вино наш мозг начинает создавать ему запах.

Итак, в следующий раз, когда вы будете пить винишко, представьте, как круто в это время тренируется ваша голова.