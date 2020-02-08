Скачать
Суббота, 08.02.2020
В Украине заложено строительство двух боевых катеров
В Украине заложено строительство двух боевых катеров
Зеленский пригласил Папу Римского в Украину
Зеленский пригласил Папу Римского в Украину
Гибель Коби Брайанта: трагедию можно было избежать за 12 секунд
Гибель Коби Брайанта: трагедию можно было избежать за 12 секунд
В новом амплуа: украинская певица попробует себя в роли тренера "Лиги смеха"
Украинская певица попробует себя в роли тренера "Лиги смеха"

Ненавистный "снег" на голове: как избавиться от перхоти

Ненавистный "снег" на голове: как избавиться от перхоти
15:31 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Узнайте самые эффективные народные методы избавления от перхоти.

Перхоть делает твои волосы сухими, их корни слабыми, и вся красота новой стрижки гаснет, когда голову покрывает перхоть. Однако как бороться с перхотью?

Как пишет эксперты, перхоть – это синдром, а значит, с ней можно бороться, и при этом довольно результативно.

Перхоть генерируется на коже, создавая некий слой коры, который затрудняет доступ воздуха к поверхности эпидермиса, под которым располагаются луковицы волос. В результате перхоти волосы становятся сухими и блеклыми.

Перхоть передается от человека к человеку, подобно вирусу. Использование одной расчески с человеком, у которого есть перхоть, может привести к появлению "снега на голове" и у вас.

Самый простой способ борьбы с перхотью – мытье головы мягкой ежедневной шампунью. Имеется множество специальных шампуней, которые созданы для устранения перхоти и шелушения кожи головы. Данный метод больше подойдет для людей с жирной перхотью. При мелкой сухой перхоти, кроме шампуня, не забывайте про витаминно-белковые диеты (витамины A, B, D), а также бетакаротин.

Уход за волосами: как часто можно мыть волосы?

Но иногда ежедневный душ для головы не помогает. На это есть метод борьбы против перхоти: 2 столовые ложки тимьяна, 2 ст. л. розмарина и 2 ст. л. сушеного шалфея залить 500 мл кипяченой воды. Получившийся отвар остудить до температуры 25-30 градусов Цельсия и процедить. Отлить одну четверть стакана жидкости, и смешать с 1/4 стакана детского шампуня "без слез". Добавить к получившемуся раствору 12-15 капель эвкалипта и столько же эфирного масла лаванды. Смесь взболтать, после чего можно мыть голову получившимся средством против перхоти.

Для профилактики против перхоти волос употребляйте как можно чаще рыбу, печень и свежую морковь. И не забывайте, что чрезмерное применение кондиционеров для волос также может вызвать перхоть.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Советы, Волосы, Перхоть.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зима отменяется: в Украину идет потепление
02 В ВР зарегистрировали проект постановления об увольнении Сытника с должности
03 Импичмент Трампа: Главного свидетеля "вывели под сопровождением" из Белого дома
04 Завершение децентрализации: Совет Европы призывает изменить Конституцию Украины
05 Как сделать питьевую воду вкуснее и полезнее
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В аэропорту Харькова усилили контроль из-за коронавируса
В аэропорту Харькова усилили контроль из-за коронавируса
Зеленский попросил Папу Франциска помочь с освобождением пленных украинцев
Зеленский попросил у Папы Римского помощи
Боевики на Донбассе применили тяжелое вооружение
Боевики на Донбассе применили тяжелое вооружение
Оскар-2020: интересные факты о долгожданной кинопремии
Оскар-2020: интересные факты о долгожданной кинопремии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь