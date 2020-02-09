Скачать
Воскресенье, 09.02.2020
Итоги дня 8 февраля: Зеленский в Ватикане, стрельба в Таиланде и Нацотбор на "Евровидение 2020"
Итоги дня 8 февраля: Зеленский в Ватикане, стрельба в Таиланде и Нацотбор на "Евровидение 2020"
Жестокая бойня: Что произошло в Таиланде (Фото, Видео)
Жестокая бойня: Что произошло в Таиланде (Фото, Видео)
Бубка отреагировал на новый мировой рекорд в прыжках с шестом
Бубка отреагировал на новый мировой рекорд в прыжках с шестом
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 10 февраля
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 10 февраля

Польза и вред черемши: что надо знать о главном ингредиенте весенних блюд

Польза и вред черемши: что надо знать о главном ингредиенте весенних блюд
10:40 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Эксперт перечислил целебные свойства черемши и отметил, что не для всех эта зелень полезна.

Украинский диетолог Александр Кущ рассказал, чем полезна и опасна черемша. которую еще называют диким луком.

Черемша, которую еще называют диким луком, прекрасно помогает при вирусных и респираторных заболеваниях. Диетолог Александр Кущ рассказал, как правильно употреблять черемшу, ведь это растение всем можно принимать в пищу.

Черемша растет в лесу и занесена в Красную книгу Украины. Сбор этого дикой лука карается штрафом. Однако легально ее можно купить у хозяек, которые выращивают черемшу у себя на огороде.

Чем полезна черемша

Зеленое растение обладает фитонцидными свойствами, а уровнем макро- и микро-элементов обгоняет чеснок в четыре раза. Черемша поможет при атеросклерозе и вирусных и распираторных заболеваниях. При этом эксперт подчеркивает, листья растения напоминают ландыши, которые являются ядовитыми, поэтому сбор черемши является не только незаконным, но и опасным.

Как приготовить черемшу

Сок, который способный сохранить вашу молодость

Растение можно заварить и пить настой для укрепления иммунитета. А чтобы прочистить дыхательные пути, специалисты советуют вдыхать эфирные масла дикого лука. Также лепестки черемши можно добавить в салат вместо обычного лука. Но не стоит за один раз употреблять больше 15 листьев черемши.

Кому нельзя есть черемшу

Употреблять черемшу запрещено людям, которые страдают от язвы, острых воспалительных процессов желудочно-кишечного тракта и заболеванием почек. Кроме того, не рекомендуется употреблять беременным и больным эпилепсией.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Зелень, черемша, Советы медиков, Польза черемши.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Социальный коллапс: установлены реальные причины краха цивилизации острова Пасхи
02 Несколько советов, которые сделают ваши волосы объемнее и красивее
03 В Минобороны заявили, что каждый офицер ВСУ теперь обязан знать английский язык
04 Грядет большое потепление: прогноз погоды на 9 февраля
05 Прогулка по городу: Владимир Зеленский со своей женой посетили Ватикан (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Турция перебросила спецназ к границе с Сирией
Турция перебросила спецназ к границе с Сирией
ООН: 239 млн человек в Африке страдают от голода
ООН: 239 млн человек в Африке страдают от голода
Боррель попросил прощения у экологических активистов
Боррель попросил прощения у экоактивистов
Суперлуние 9 февраля: техники исполнения желаемого в Полнолуние
Суперлуние 9 февраля: техники исполнения желаемого в Полнолуние
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь