Польза и вред черемши: что надо знать о главном ингредиенте весенних блюд

Новости шоу бизнеса:Эксперт перечислил целебные свойства черемши и отметил, что не для всех эта зелень полезна.

Украинский диетолог Александр Кущ рассказал, чем полезна и опасна черемша. которую еще называют диким луком.

Черемша, которую еще называют диким луком, прекрасно помогает при вирусных и респираторных заболеваниях. Диетолог Александр Кущ рассказал, как правильно употреблять черемшу, ведь это растение всем можно принимать в пищу.

Черемша растет в лесу и занесена в Красную книгу Украины. Сбор этого дикой лука карается штрафом. Однако легально ее можно купить у хозяек, которые выращивают черемшу у себя на огороде.

Чем полезна черемша

Зеленое растение обладает фитонцидными свойствами, а уровнем макро- и микро-элементов обгоняет чеснок в четыре раза. Черемша поможет при атеросклерозе и вирусных и распираторных заболеваниях. При этом эксперт подчеркивает, листья растения напоминают ландыши, которые являются ядовитыми, поэтому сбор черемши является не только незаконным, но и опасным.

Как приготовить черемшу

Растение можно заварить и пить настой для укрепления иммунитета. А чтобы прочистить дыхательные пути, специалисты советуют вдыхать эфирные масла дикого лука. Также лепестки черемши можно добавить в салат вместо обычного лука. Но не стоит за один раз употреблять больше 15 листьев черемши.

Кому нельзя есть черемшу

Употреблять черемшу запрещено людям, которые страдают от язвы, острых воспалительных процессов желудочно-кишечного тракта и заболеванием почек. Кроме того, не рекомендуется употреблять беременным и больным эпилепсией.