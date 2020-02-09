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Миф о пользе красного вина развеяли

Миф о пользе красного вина развеяли
15:17 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Действительно ли вино помогает укрепить ваше здоровье?

Ученые говорят, что похудеть, и сохранить здоровье зубов, и даже стать умнее поможет один доступный каждому напиток – красное вино. Именно о нем рассказали эксперты медицинского ток-шоу За живе! 

Многие слышали, что красное вино помогает оставаться здоровыми. И все благодаря особенному веществу, которое содержится в этом напитке, – ресвератролу (вещество, которое выделяется растениями для защиты от бактерий и грибов). Ученые пришли к выводу, что употребление ресвератрола снижает потребность в калориях. То есть, от красного вина вам просто не хочется кушать, и это помогает худеть.

Вино помогает похудеть. Это действительно так, но важно при этом не забывать правильно питаться.

"Вино является ферментным продуктом и ускоряет обменные процессы. Обладает желчегонным действием, ускоряет перистальтику кишечника, усвояемость еды. Ресвератрол, который содержится в красном вине, ускоряет метаболические процессы и помогает нам похудеть", — комментирует диетолог Людмила Гончарова.

Вино помогает убрать налет на зубах. К сожалению, это миф.

Сок, который способный сохранить вашу молодость

"Из-за вина налет усугубляется. В вине содержатся те же кислоты, тот же сахар, который помогает развиваться налету. В борьбе с кариесом важна гигиена зубной полости. Убрать налет можно только механическим воздействием. Никаким вином от него не избавиться", — комментирует стоматолог Мария Зимина.

Вино делает нас умнее. Это не совсем так.

"Вино не улучшает мозговую деятельность. Просто при употреблении вина уменьшается тревожность. Соответственно человек перестает стесняться и не опасается за неправильность своего решения", — комментирует ведущая ток-шоу Анна Кушнерук. О пользе вина для здоровья говорят давно и много, но не всему нужно верить. Можно побаловать себя бокалом хорошего вина за ужином, но главное, не злоупотребляйте им.

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Здоровье, Алкоголь, Вино, Красное вино, Польза вина, Советы медиков.
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