Скачать
Воскресенье, 09.02.2020
Первый украинец заразился коронавирусом
Первый украинец заразился коронавирусом
"Плохая новость для носителей зрады": в "СН" объяснили, зачем Украине закон о ЧВК
В "Слуге народа" объяснили, зачем Украине закон о ЧВК
Динамо - Борац: онлайн-трансляция матча (Видео)
Динамо - Борац: онлайн-трансляция матча (Видео)
Оскар-2020: онлайн-трансляция главной кинопремии года
Оскар-2020: онлайн-трансляция главной кинопремии года

Магнитные бури в феврале 2020 года: прогноз на месяц

Магнитные бури в феврале 2020 года: прогноз на месяц
16:57 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:В настоящее время Солнце переживает период солнечного минимума, в связи с чем возрастает риск сильных магнитных бурь позже.

Каждые 11-12 лет Солнце входит в фазу солнечного максимума. Переход в эту фазу сопровождается меньшим количеством солнечных вспышек и пятен, возникающих на поверхности Солнца. Однако это не означает, что активность центра Солнечной системы стихает или ослабевает.

Магнитные бури в феврале 2020: какой будет геомагнитная активность

Так что сейчас Солнце переживает период солнечного минимума, магнитных бурь в феврале 2020 не ожидается. Согласно прогнозу, наибольшая активность будет наблюдаться 3,4 и 5 февраля. Впрочем, она слишком слаба и не достигает до уровня G1, то есть до магнитной бури слабого уровня.

Влияние магнитных бурь на здоровье человека – правда или вымысел?

Несмотря на то, что ежемесячно многие жалуются на плохое самочувствие в период магнитных бурь, связь между солнечной активностью и состоянием здоровья человека пока не подтверждена учеными.

И нельзя не учесть такое явление, как полярное сияние. Дело в том, что когда электромагнитная активность достигает нашей планеты, то начинает взаимодействовать с ее магнитным полюсом, благодаря чему возникает такое магическое зрелище как полярное сияние.

Магнитные бури: чем опасны вспышки на Солнце

На это событие каждый сезон съезжаются толпы туристов, но сомнительно, что у каждого из них каждый раз болит голова. И вообще, специалисты склоняются к мнению, что чувствительность человека к магнитным бурям маловероятна, ведь магнитосфера Земли нейтрализует электромагнитное воздействие Солнца.

В течение одного из исследований специалисты проанализировали 63 миллиона твиттов, в которых пользователи жаловались на мигрень или головную боль, проводя параллель с графиком солнечной активности. Как обнаружили результаты исследования, период активности сообщений и график магнитных бурь совершенно не совпадал.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Магнитные бури, Головная боль, Февраль.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Несколько советов, которые сделают ваши волосы объемнее и красивее
02 Социальный коллапс: установлены реальные причины краха цивилизации острова Пасхи
03 Невероятные существа нашей планеты (Фото)
04 Грядет большое потепление: прогноз погоды на 9 февраля
05 ВВС Тайваня поднимали самолеты на перехват китайских истребителей
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украинцы стали чаще выезжать за границу: самые популярные направления
Украинцы стали чаще выезжать за границу: самые популярные направления
Глобальные изменения климата: как это затронет Украину
Глобальные изменения климата: как это затронет Украину
Чумак рассказал, какими будут зарплаты в Офисе Генрокурора
Чумак рассказал, какими будут зарплаты в Офисе Генрокурора
СМИ: Принц Гарри прошел курс семилетней терапии после смерти принцессы Дианы
СМИ: Принц Гарри прошел курс семилетней терапии после смерти принцессы Дианы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь