Не хватает воздуха во время незначительных действий: о чем может говорить одышка

Новости шоу бизнеса:Если одышка возникает после подъема по лестнице или после нескольких шагов, дело серьезное, но не всегда означает худшее.

Дыхание часто воспринимается как должное, его необходимость становится ясной, когда не хватает воздуха.

Когда вы занимаетесь спортом, работаете в саду, поднимаете тяжести, даете телу новые физические нагрузки, испытывать легкую одышку - нормально.

Не хватает воздуха во время незначительных действий? Необходимо провериться у врача - одышка при подъеме по лестнице возможный сигнал тревоги.

Не игнорируйте

Следует отметить, что одышка не обязательно является серьезным поводом для беспокойства. Она часто возникает, когда тело должно делать непривычные вещи.

Если вы живете в квартире на первом этаже, не пользуетесь лестницей регулярно, вы нередко чувствуете себя измотанным когда доберетесь до верха.

Когда одышка - опасный симптом

Если вы регулярно тренируетесь и обнаруживаете, что привычные подъемы по лестнице быстро приводят к затрудненному дыханию - обратитесь за помощью.

Эмили Пеннингтон, пульмонолог в клинике Кливленда, объясняет: "Ненормально осознавать, что вы задыхаетесь при обычных действиях".

Существует целый ряд заболеваний, где проявляется одышка: пневмония, легочная эмболия, сердечный приступ.