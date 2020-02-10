Какие овощи не стоит класть в одно блюдо вместе?

Огурцы и помидоры
Сами по себе эти два овоща абсолютно безопасны, однако если совместить их в одном блюде, то можно столкнуться с неприятными последствиями. Так как огурцы относят к щелочным продуктам, а помидоры — к кислым, такое сочетание овощей приводит к образованию солей, которые выпадают в осадок и не перевариваются.
Свекла
Свекла противопоказана тем, у кого наблюдается повышенная кислотность в организме, имеются хронические заболевания и проблемы с недержанием стула, так как она производит слабительный эффект.
Чеснок
С чесноком нужно быть осторожнее тем, у кого понижено давление и имеются проблемы с желудком. Чрезмерное употребление чеснока может спровоцировать повышение температуры, аллергическую реакцию, изжогу, тошноту, а также мигрень и головокружение.
Репчатый лук
Репчатый лук не рекомендуют есть при язве, гастрите, заболеваниях почек и печени. Всё дело в том, что он имеет способность повышать кислотность и оказывать раздражающее воздействие на органы пищеварения.
Болгарский перец
Этот овощ значительно снижает артериальное давление, поэтому гипотоникам стоит строго ограничить количество его потребления.
Морковь
Чрезмерное употребление моркови влечет за собой появление сонливости, вялости, тошноты и головной боли. Этот овощ также повышает кислотность желудка и провоцирует пожелтение кожного покрова. Помимо прочего, излишнее употребление моркови приведет к большой нагрузке на слабый кишечник из-за большого содержания клетчатки.
Хрен
Вред хрена скажется на тех, у кого есть заболевания почек или хронические болезни органов пищеварительного тракта. Хрен противопоказан беременным женщинам. Да и любому человеку стоит знать, что злоупотребление таким острым продуктом, как хрен, может вызвать увеличение давления крови и даже кровотечения.
И всё-таки, можно ли есть все эти овощи? Конечно, можно, главное — не злоупотреблять ими. А те, которые твоему организму сложно перерабатывать, лучше всего заменить на что-нибудь другое.
Здоровый образ жизни стал популярным на сегодняшний день среди людей самых разных возрастных групп. Похвально, что общество стремится к развитию и совершенствованию.
Но при этом существует множество стереотипов, которые не дают в полной мере начать жить именно здорово. Например, многие ошибочно полагают, что есть абсолютно здоровая пища, как в случае с овощами, и абсолютно вредная. Но это не совсем так.