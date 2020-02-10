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Какие овощи не стоит класть в одно блюдо вместе?

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Какие овощи не стоит класть в одно блюдо вместе?
14:20 Сегодня Телеграф medpravila.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:вощи — это просто кладезь витаминов и полезных аминокислот, они укрепляют наш иммунитет, улучшают работу организма и поднимают общий жизненный тонус.

  • 1

    Огурцы и помидоры

    Сами по себе эти два овоща абсолютно безопасны, однако если совместить их в одном блюде, то можно столкнуться с неприятными последствиями. Так как огурцы относят к щелочным продуктам, а помидоры — к кислым, такое сочетание овощей приводит к образованию солей, которые выпадают в осадок и не перевариваются.

  • 2

    Свекла

    Свекла противопоказана тем, у кого наблюдается повышенная кислотность в организме, имеются хронические заболевания и проблемы с недержанием стула, так как она производит слабительный эффект.

  • 3

    Чеснок

    С чесноком нужно быть осторожнее тем, у кого понижено давление и имеются проблемы с желудком. Чрезмерное употребление чеснока может спровоцировать повышение температуры, аллергическую реакцию, изжогу, тошноту, а также мигрень и головокружение.

  • 4

    Репчатый лук

    Репчатый лук не рекомендуют есть при язве, гастрите, заболеваниях почек и печени. Всё дело в том, что он имеет способность повышать кислотность и оказывать раздражающее воздействие на органы пищеварения.

  • 5

    Болгарский перец

    Этот овощ значительно снижает артериальное давление, поэтому гипотоникам стоит строго ограничить количество его потребления.

  • 6

    Морковь

    Чрезмерное употребление моркови влечет за собой появление сонливости, вялости, тошноты и головной боли. Этот овощ также повышает кислотность желудка и провоцирует пожелтение кожного покрова. Помимо прочего, излишнее употребление моркови приведет к большой нагрузке на слабый кишечник из-за большого содержания клетчатки.

  • 7

    Хрен

    Вред хрена скажется на тех, у кого есть заболевания почек или хронические болезни органов пищеварительного тракта. Хрен противопоказан беременным женщинам. Да и любому человеку стоит знать, что злоупотребление таким острым продуктом, как хрен, может вызвать увеличение давления крови и даже кровотечения.

    И всё-таки, можно ли есть все эти овощи? Конечно, можно, главное — не злоупотреблять ими. А те, которые твоему организму сложно перерабатывать, лучше всего заменить на что-нибудь другое.

    Здоровый образ жизни стал популярным на сегодняшний день среди людей самых разных возрастных групп. Похвально, что общество стремится к развитию и совершенствованию.

    Но при этом существует множество стереотипов, которые не дают в полной мере начать жить именно здорово. Например, многие ошибочно полагают, что есть абсолютно здоровая пища, как в случае с овощами, и абсолютно вредная. Но это не совсем так.

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Питание, Здоровье, Здоровое питание, Продукты питания, Еда, Овощи.
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