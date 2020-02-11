Лучшие продукты для здорового ночного перекуса

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Признайтесь честно, ведь вам не раз приходилось утолять голод после 18, 20 и даже 22 часов?

Ягоды

Уже через несколько месяцев вы сможете баловать свой желудок сочными, сладкими и ароматными ягодами. В таком вкусном перекусе содержится минимальное количество сахара и калорий, а значит вам не нужно беспокоиться о том, что вы снова поправитесь.