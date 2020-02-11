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Как изменения в погоде влияют на здоровье сердца

Как изменения в погоде влияют на здоровье сердца
13:44 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Ученые рассказали, какие климатические условия самые опасные для человеческого здоровья.

Оказывается, не каждая погода одинаково полезна для человека.

Иногда погода может спровоцировать возникновение сердечного приступа. 

Исследование в данной области проводили шотландские научные сотрудники из крупнейшего Университета в Глазго. В результате выяснилось, какая погода грозит сердечными приступами.

По словам исследователей, самое прямое влияние оказывает на самочувствие человека температурный режим. Так, существенное похолодание влияет на возникновение заболеваний, которые связаны с сердечно-сосудистой системой. Низкие температуры могут грозить возникновением повышенного риска смерти во время сердечного приступа. Риски увеличиваются в три раза.

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Отмечается, что при плохой погоде также увеличивается артериальное давление. Если отсутствует солнечный свет, то кроме этого создаются негативные последствия для приступа. Риск возникновения этого заболевания увеличивается, если температура понижается на 10 градусов. Именно такое понижение температурных показателей увеличивает давление человека на три-шесть миллиметров. Это по мнению ученых, повышает вероятность сердечного приступа или даже инсульта.

В связи с этим, эксперты посоветовали людям с повышенным риском или плохой наследственностью как можно реже находится на морозе или прохладе.

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Сердце, Здоровье, Погода, Болезнь, Заболевание, Здоровое сердце, Советы медиков.
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