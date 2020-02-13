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Продукты, которые считаются лучшими лекарствами от изжоги

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Продукты, которые считаются лучшими лекарствами от изжоги
03:19 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Изжога характеризуется жжением в грудной области, при этом может тошнить, повышается метеоризм, появляется отрыжка, во рту и в горле - кислый и горький привкус.

  • 1

    Дыни и бананы

    Тогда как большинство фруктов имеют высокое содержание кислоты, к дыне и бананам это не относится. Более того, они содержат калий, который сам по себе нейтрализует кислоту. Вместо таблетки от изжоги съешьте банан или кусочек дыни.

  • 2

    Овсяная каша

    Это отличный способ начать свой день. Овсянка не то что не провоцирует рефлюкс, она помогает снизить кислотность за счет большого содержания пищевых волокон.

  • 3

    Хлеб

    Цельнозерновой хлеб готовится из очищенного зерна, то есть – является источником клетчатки, которая, как уже говорилось, помогает снизить кислотность.

  • 4

    Рис

    Эти здоровые сложные углеводы являются первыми помощниками, в случае, если вы страдаете от рефлюкса. При выборе риса останавливайтесь на коричневом, который содержит больше клетчатки.

  • 5

    Зеленые овощи

    Брокколи, спаржа, зеленые бобы, сельдерей, цветная капуста — все они содержат малое количество кислоты и помогают избежать изжоги.

  • 6

    Постное мясо

    Если вы страдаете от рефлюкса, готовьте курицу или индейку — на гриле, тушеную, запеченную или паровую. Просто удалите кожу и не обжаривайте. Также можно готовить телячий фарш и стейк, но в разумных количествах.

  • 7

    Картофель

    Все корнеплоды, кроме чеснока, редиса и лука, содержат мало кислот, поэтому не провоцируют изжогу. А содержание в них калия и кальция помогает справиться с проблемой.

  • 8

    Рыба 

    Избежать изжоги можно, если употреблять печеную, тушенную или вареную рыбу. Табу только на жареные блюда и жирные острые соусы.

  • 9

    Яичные белки

    Это прекрасный источник белка, который при этом содержит минимум кислоты. А вот желтков стоит избегать – в них много жира, поэтому изжога может застать врасплох.

  • 10

    Фенхель

    Этот хрустящий овощ с привкусом лакрицы служит прекрасным дополнением к салатам. Кроме того, он улучшает пищеварение и содержит минимум кислоты, поэтому изжоги можно не бояться.

  • 11

    Имбирь

    Его часто применяют для лечения расстройства желудка, а также для борьбы с изжогой. Его особый витаминно-минеральный состав способен заменить лекарства.

  • 12

    Петрушка

    Веточка петрушки на вашей тарелке не только для декора. Петрушка является проверенным народным средством против диареи. Кроме того, недавние исследования показали, что она может справиться и с повышенной кислотностью и изжогой.

  • 13

    Алоэ вера

    Это еще одно проверенное народное средство для лечения проблем ЖКТ, в частности, изжоги. Вы можете принимать свежий сок алоэ вера или пить аптечный препарат. Просто убедитесь, чтобы выбранное вами средство не содержало антрахинонов (в первую очередь алоина), которые могут вызвать раздражение пищеварительной системы.

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Питание, Здоровье, Пища, Продукты питания, Еда, Изжога, Советы медиков, Как избавится изжоги.
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