Полезные свойства зеленого чая для здоровья и красоты

Новости шоу бизнеса:Зеленый чай стал популярным из-за своих целебных свойств.

Вещество, найденное в зеленом чае, может быть использовано для лечения двух видов рака кожи, утверждают ученые.

Доля этого вещества в чае ничтожна, чтобы оказать влияние при потреблении чая.

Но при нанесении его на раковые клетки в лаборатории, оно действует впечатляюще! Две трети опухолей сократились или исчезли в ходе эксперимента, проведенного учеными из университетов Глазго и Strathclyde, которые провели исследование.

Вещество называется какэпигаллокатехин галлат (EGCG), оно не имеет побочных эффектов и никак не воздействует на другие клетки или ткани, соседствующие с раковой опухолью.

Испытания проводились на двух типах рака кожи: плоскоклеточном раке, в результате которого образуются чешуйки на поверхности кожи, и меланоме, которая часто развивается у людей, имеющих родинки на коже.

В обоих исследованиях 40 процентов опухолей исчезли, в то время как 30 процентов опухолей при плоскоклеточном раке и 20 процентов в случаях меланомы сократились в размерах.

Еще 10 процентов опухолей — меланом перестали расти. "Это очень обнадеживающие результаты, которые, мы надеемся, проложат путь для новых и эффективных методов лечения рака" — пишут воодушевленные авторы исследования в медицинском журнале Nanomedicine.