Как снять стресс и успокоить нервы за 5 минут?

Новости шоу бизнеса:Существуют простые и эффективные способы справиться со стрессом.

Когда мы подвергаемся влиянию негативных физических и моральных факторов, мы испытываем чувство усталости, раздражительности, разочарования, не можем сосредоточиться на важных вещах и постоянно о чем-то переживаем.

Вот эти способы:

Посмотреть забавное видео. Короткое смешное или даже глупое видео может отлично перезарядить мозг и смягчить стресс. Также юмор помогает повысить продуктивность. Исследования показывают, что люди, которые во время работы периодически отвлекаются на забавные видеоролики и дают себе отдохнуть, справляются со сложными задачами быстрее.

Выпить чашку зеленого чая. Аминокислота, содержащаяся в зеленом чае, уменьшает стресс-реакцию организма, когда человек сталкивается с трудностями. Зеленый чай действует на нервную систему успокаивающе.

Вдохнуть запах апельсина. В 2012 году бразильские исследователи обнаружили, что запах апельсина может существенно снизить уровень стресса. Чтобы снять нервное напряжение, нанесите на кожу эфирное масло апельсина или же просто разрежьте свежий апельсин пополам и насладитесь его ароматом.

Ударить мячом об пол. Любые повторяющиеся движения, такие как ходьба, ударение мячом об пол или о стены, вязание, рисование, раскрашивание или езда на велосипеде, помогают расслабиться. Постоянные повторения действий заставляют мозг сосредоточиться только на этом занятии и избавиться от тревожных мыслей и забот.

Прогуляться на солнце. Люди, которые регулярно гуляют при солнечной погоде и работают при ярком солнечном освещении, реже подвергаются стрессу и другим психическим расстройствам, легче идут на контакт, меньше тянутся к углеводам и реже поправляются.

Решить головоломку. Сконцентрированность на умственной задаче, например, на решении кроссворда, головоломки судоку или собирании пазлов – это отличный способ отдохнуть и справиться со стрессом.

Послушать любимую музыку. Австралийское исследование показало, что прослушивание музыки во время выполнение сложной задачи помогает уменьшить стресс, снять тревожность, понизить давление, нормализовать частоту сердечных сокращений и уровень гормона стресса.

Сделать массаж рук. Чтобы побороть стресс, не обязательно записываться на сеанс массажа всего тела. Расслабиться и уменьшить тревожность помогает массаж рук, который можно сделать самому себе прямо на рабочем месте.

Выполнить растяжку. Большинство из нас в течение целого дня вынуждены сидеть в офисном кресле и концентрироваться на важных задачах. Чтобы избежать стресса, делайте короткие перерывы для растяжки. Участники исследования, проводимого учеными из университета Кентукки, отметили, что после нескольких упражнений на растяжку чувствовали себя счастливее и менее напряженно.

Глубоко подышать. Глубокие вдохи и выдохи замедляют сердечный ритм, снижают давление и нормализуют уровень гормона стресса. Обеспечивая организм кислородом, глубокое дыхание улучшает самочувствие.

Погулять с домашним животным. Большинство владельцев домашних животных согласятся с тем, времяпровождение с питомцем прекрасно избавляет от стресса. Собаки, кошки и другие домашние любимцы поднимают настроение и помогают отпустить напряжение. Аквариум в доме также снимает стресс.