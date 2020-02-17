Лекарственные травы для здоровья почек

Чьянка Педра (трава "камнеломка")
Chanca Piedra - южноамериканское растение, клинические испытания которого подтверждают эффективность в отношении очищения почек. Считается, что "камнеломка" помогает при камнях в почках.
Трава Золотарник
Используется для тонуса мочевыводящих путей и детоксикации почек. Клинические испытания на животных показывают, что трава уменьшает воспаление, борется с инфекциями и является мочегонным средством.
Корень гортензии
Корень гортензии является растворителем, сглаживает неровные края камней, помогает организму правильно использовать кальций. Продолжаются исследования эффективности корня гортензии в отношении аутоиммунных заболеваний - диабета и артрита. Трава доступна в виде настоек или высушенных корней в капсулах.
Хвощ полевой
Хвощ уменьшает отек и камни, помогает при недержании, инфекциях мочевыводящих путей. Принимают в виде чая или капсул.
Корень сельдерея
Это отличный натуральный диуретик - очищают почки, а корень сельдерея считается стимулирующим, содержит калий и натрий. Корень сельдерея съедобен и невероятно питателен или его принимают в виде экстракта или капсулы. Он полезен для суставов, является средством профилактики раком толстой кишки.
Трава толокнянка
Вяжущее средство, оно успокаивает и тонизирует мочевыводящие пути, имеет доказательства очищения почек. Раньше траву использовали в качестве народного лекарства от инфекций.