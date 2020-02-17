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Лекарственные травы для здоровья почек

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Лекарственные травы для здоровья почек
22:15 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Почки, помимо основной функции вывода жидкости, помогают регулировать кровяное давление, увеличивать выработку эритроцитов и синтезировать витамин D.

  • 1

    Чьянка Педра (трава "камнеломка")

    Chanca Piedra - южноамериканское растение, клинические испытания которого подтверждают эффективность в отношении очищения почек. Считается, что "камнеломка" помогает при камнях в почках.

  • 2

    Трава Золотарник

    Используется для тонуса мочевыводящих путей и детоксикации почек. Клинические испытания на животных показывают, что трава уменьшает воспаление, борется с инфекциями и является мочегонным средством.

  • 3

    Корень гортензии

    Корень гортензии является растворителем, сглаживает неровные края камней, помогает организму правильно использовать кальций. Продолжаются исследования эффективности корня гортензии в отношении аутоиммунных заболеваний - диабета и артрита. Трава доступна в виде настоек или высушенных корней в капсулах.

  • 4

    Хвощ полевой

    Хвощ уменьшает отек и камни, помогает при недержании, инфекциях мочевыводящих путей. Принимают в виде чая или капсул.

  • 5

    Корень сельдерея

    Это отличный натуральный диуретик - очищают почки, а корень сельдерея считается стимулирующим, содержит калий и натрий. Корень сельдерея съедобен и невероятно питателен или его принимают в виде экстракта или капсулы. Он полезен для суставов, является средством профилактики раком толстой кишки.

  • 6

    Трава толокнянка

    Вяжущее средство, оно успокаивает и тонизирует мочевыводящие пути, имеет доказательства очищения почек. Раньше траву использовали в качестве народного лекарства от инфекций.

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