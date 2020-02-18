Скачать
Вторник, 18.02.2020
В Харьковской области дети провалились под лед, двое погибли, третий госпитализиван
В Харьковской области дети провалились под лед, двое погибли, третий госпитализиван
Суд перенес рассмотрение апелляций на приговор Януковичу
Суд перенес рассмотрение апелляций на приговор Януковичу
Кличко: Прямо сейчас супертяжа №1 нет
Кличко: Прямо сейчас супертяжа №1 нет
Знаменитости, у которых есть свой частный остров (Фото)
Знаменитости, у которых есть свой частный остров (Фото)

Улучшает кровообращение в ногах: чем полезна кружка горячего шоколада в день

Улучшает кровообращение в ногах: чем полезна кружка горячего шоколада в день
04:01 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Употребление горячего шоколада оказалось очень полезным для людей старше 60.

Главный страх людей старшего возраста - потеря независимости. А когда у человека возникают проблемы с ногами, нарушается возможность нормальных передвижений.

Новое исследование показало, что употребление горячего шоколада может помочь людям старше 60 оставаться на своих двоих. Это достигается за счет улучшения кровообращения в ногах. Употреблявших по три кружки какао в день в течение полугода впоследствии преодолевали более продолжительные дистанции пешком.

В какао высокая концентрация компонента под названием эпикатехин, которого также много в темном шоколаде. Исследователи считают, что эпикатехин способен улучшить кровоснабжение от стоп к икрам, и это позволяет дольше ходить пешком. Само исследование проводилось на людях, имеющих болезни периферических артерий, из-за которых артерии сужаются. В России эти болезни в той или иной степени отмечаются более чем у 25% людей старше 60. Недуг вызывает боль, ригидность и спазмы в мышцах ног во время хождения пешком, как пишет Circulation Research.

 Можно ли похудеть с помощью зеленого кофе: ответ диетолога

"Для улучшения пешей ходьбы у жертв болезней периферических артерий имеется немного доступных средств, - говорит автор исследования профессор Northwestern University в Чикаго Мэри Макдермотт (Mary McDermott). - Нам известно, что физиотерапия может быть эффективна, и вот теперь получены пока предварительные подтверждения того, что какао тоже может помочь. Если они будут доказаны в ходе более крупных исследований, то врачи смогут выписывать таким больным горячий шоколад, но пока торопиться с этим не следует".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Питание, Здоровье, Шоколад, Польза, Горячий шоколад.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 За естественную красоту: актрисы, которые отказались от "уколов красоты"
02 На самом деле они не нужны: вещи, которые захламляют современный интерьер
03 Линейка смартфонов Redmi Note 8 подешевела
04 Задержание украинских рыбаков: МИД выражает протест
05 Хербст о Волкере: США решили его не заменять
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Хербст о Волкере: США решили его не заменять
Хербст о Волкере: США решили его не заменять
Задержание украинских рыбаков: МИД выражает протест
Задержание украинских рыбаков: МИД выражает протест
День в ООС: боевики продолжают применять запрещенное оружие
День в ООС: боевики продолжают применять запрещенное оружие
Рецепт дня: Сырные шарики с красной рыбой
Рецепт дня: Сырные шарики с красной рыбой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь