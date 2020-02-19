Грецкий орех проявил себя как суперсредство от возрастного набора веса

Новости шоу бизнеса:В результате было установлено, что людям, которые употребляют грецкие орехи, лучше удается сохранить здоровый индекс массы тела с возрастом.

Достаточно употреблять совсем небольшое количество грецких орехов, чтобы предотвратить набор веса, который происходит с возрастом у всех. В большой пользе грецкого ореха как средства от лишних килограммов смогли убедиться американские специалисты. Об исследовании ученых из США сообщается в научном журнале BMJ Nutrition, Prevention & Health. Научными экспертами были изучены данные порядка 150 тысяч человек: ученые анализировали их особенности питания.

В результате было установлено, что людям, которые употребляют грецкие орехи, лучше удается сохранить здоровый индекс массы тела с возрастом. Специалисты подсчитали, что если человек каждый день съедает порядка 14 граммов ядер грецкого ореха, у него замедляется набор веса, связанный с естественным возрастным снижением метаболизма.

После этого был организован эксперимент, в котором приняло участие более 117 тысяч человек. Всем участникам было рекомендовано регулярно съедать по определенному количеству разных орехов. Было установлено, что грецкий орех оказался в плане защиты от набора веса более эффективным средством, чем кешью, фундук или арахис. Причем ученые отметили, что точные причины, которые бы объясняли это свойство грецкого ореха, им пока не известны.