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Четверг, 20.02.2020
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ТОП-5 продуктов для здоровья глаз

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ТОП-5 продуктов для здоровья глаз
02:29 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Человеку доверено 5 чувств, но зрение, вне всяких сомнений, можно назвать самым ценным.

  • 1

    Яйца

    Они содержат витамин А, лютеин, зеаксантин и цинк, которые очень важны для здоровья глаз.

  • 2

    Рыба

    Форель и другие видны жирной рыбы содержат кислоты Омега-3, очень нужные для поддержания здоровья сетчатки в задней части глаза. Кроме того, здоровые жиры предотвращают сухость глаз.

  • 3

    Сухофрукты и орехи

    Миндаль, изюм и фиги - настоящий эликсир здоровья глаз. Волокна и витамины в этих продуктах ускоряют процессы пищеварения и избавляют от токсинов в организме. Таким образом разрешаются некоторые проблемы со зрением.

  • 4

    Апельсины

    Витамин С крайне важен для здоровья глаз. Преимущественно он содержится в цитрусовых вроде апельсинов, и овощах. Этот витамин вносит свой вклад в здоровье кровеносных сосудов глаз.

  • 5

    Морковь

    Богатейший источник витамина А и бета-каротина. А эти ингредиенты предотвращают инфекции глаз и другие очень серьезные расстройства.

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Питание, Здоровье, Пища, Продукты питания, Еда, Здоровье глаз, Полезные продукты, Советы медиков.
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