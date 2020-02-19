Первые признаки тромбоза вен

Новости шоу бизнеса:Тромбы – это сгустки крови, которые формируются в кровеносных сосудах в ответ на повреждение сосудистой стенки.

Организм подает тревожные сигналы о тромбозе вен, которые важно вовремя заметить.

Специалисты утверждают, что всего существует два вида тромбоза: тромбоз глубоких вен (ТГВ) и тромбоз поверхностных вен или тромбофлебит. При этом более опасным считается тромбоз глубоких вен, поскольку практически не проявляется внешне. Однако при этом тромбы могут отрываться и попадать в легочный кровоток, а затем закупоривать легочные артерии.

Тем не менее существует определенный список симптомов, которые могут говорить о развитии этого опасного заболевания. Так, трудно не заметить тяжесть в ногах, боль по ходу тромбированных вен, отечность, покраснение на кожи. Это только внешние признаки.

Если говорить о других симптомах, то при наличии тромбоза часто наблюдается ухудшение самочувствия. Это в свою очередь может проявляться в повышении температуры, легком недомогании, ознобе или ощущении общей слабости. Также следует внимательно осмотреть свои ноги, поскольку возможно двустороннее поражение как поверхностных, так и глубоких вен.

В любом случае если у вас возникли подозрения на свой счет, то лучше всего будет проконсультироваться с врачом для постановки точного диагноза.