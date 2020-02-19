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Защитит желудок: почему стоит есть брокколи

Защитит желудок: почему стоит есть брокколи
21:01 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Ежедневное употребление порции брокколи поможет регулировать уровень бактерий хеликобактер, которые ответственны за возникновение язвы и рака желудка.

В исследовании приняли участие 50 человек, которые употребляли ежедневно в еду по 70 грамм брокколи в течение двух месяцев. В результате оказалось, что брюссельская капуста может оказывать для желудка защитный эффект.

По мнению специалистов, брокколи обладает защитными свойствами, так как в ней содержится вещество sulforaphane, действующее как антибиотик на организм.

Британские ученые разделили всех участников на 2 группы: одна группа ела брокколи, другая — люцерну, которая не содержит sulforaphane.

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В результате через два месяца в "группе брокколи" уровень маркеров бактерии H. pylori снизился на 40% по сравнению со второй группой. Однако через восемь недель уровень маркеров бактерии вернулся на прежнее место, как и до эксперимента. Ученые считают, что брокколи имеет защитный эффект, но не может полностью уничтожить бактерии хеликобактер.

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Питание, Здоровье, Продукты, Польза, Брокколи.
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