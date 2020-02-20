Продукты, которые вы должны есть в 2020 году

Бурые водоросли (ламинария)
"Бурые водоросли содержат много минеральных веществ, включая кальций, магний, фосфор, калий и натрий", — говорит Стефани Сакс, кулинарный диетолог и автор книги "Какую вилку вы едите?". — "В них также есть микроэлементы, такие как хром, медь, йод… что важно отметить, потому что это микроэлемент, который важен для нормальной функции щитовидной железы".
Ламинария особенно богата фолиевой кислотой (витамин B9), в ней мало калорий, углеводов и жира.
Гриб Чага
Гриб Чага может действовать как противовирусное средство, понижать уровень сахара в крови и уменьшать воспаление.
Это паразитический гриб, встречающийся на некоторых разновидностях деревьев. У него долгая история в народной медицине — он повышает иммунитет, поэтому веками использовался в Китае и Сибири. Он также может предотвращать рак — было обнаружено, что Чага препятствуют прогрессированию рака у лабораторных животных.
Семена пажитника
Главное полезное свойство — он замедляет всасывание сахара, поэтому является естественным средством для борьбы с диабетом. Раньше кормящие матери использовали семена для стимулирования производства молока. Известно, что он лечит проблемы с пищеварением, заболевания почек, кожные заболевания (например, экзему).