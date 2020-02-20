Продукты, которые вы должны есть в 2020 году

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Бурые водоросли (ламинария)

"Бурые водоросли содержат много минеральных веществ, включая кальций, магний, фосфор, калий и натрий", — говорит Стефани Сакс, кулинарный диетолог и автор книги "Какую вилку вы едите?". — "В них также есть микроэлементы, такие как хром, медь, йод… что важно отметить, потому что это микроэлемент, который важен для нормальной функции щитовидной железы".

Ламинария особенно богата фолиевой кислотой (витамин B9), в ней мало калорий, углеводов и жира.