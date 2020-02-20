Скачать
Четверг, 20.02.2020
Граждане Украины вернулись из Уханя (Фото, Видео)
Граждане Украины вернулись из Уханя (Фото, Видео)
В Украине чтят память героев Небесной Сотни
В Украине чтят память героев Небесной Сотни
Уайлдер - Фьюри: названы судьи на реванш
Уайлдер - Фьюри: названы судьи на реванш
20 февраля - приметы и обряды в День Луки
20 февраля - приметы и обряды в День Луки

Продукты, которые вы должны есть в 2020 году

Смотрите фото (4)
Продукты, которые вы должны есть в 2020 году
09:09 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Эти 3 продукта являются одновременно вкусными и полезными дополнениями к любой диете.

  • 1

    Бурые водоросли (ламинария)

    "Бурые водоросли содержат много минеральных веществ, включая кальций, магний, фосфор, калий и натрий", — говорит Стефани Сакс, кулинарный диетолог и автор книги "Какую вилку вы едите?". — "В них также есть микроэлементы, такие как хром, медь, йод… что важно отметить, потому что это микроэлемент, который важен для нормальной функции щитовидной железы".

    Ламинария особенно богата фолиевой кислотой (витамин B9), в ней мало калорий, углеводов и жира.

  • 2

    Гриб Чага

    Гриб Чага может действовать как противовирусное средство, понижать уровень сахара в крови и уменьшать воспаление.

    Это паразитический гриб, встречающийся на некоторых разновидностях деревьев. У него долгая история в народной медицине — он повышает иммунитет, поэтому веками использовался в Китае и Сибири. Он также может предотвращать рак — было обнаружено, что Чага препятствуют прогрессированию рака у лабораторных животных.

  • 3

    Семена пажитника

    Главное полезное свойство — он замедляет всасывание сахара, поэтому является естественным средством для борьбы с диабетом. Раньше кормящие матери использовали семена для стимулирования производства молока. Известно, что он лечит проблемы с пищеварением, заболевания почек, кожные заболевания (например, экзему).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Питание, Здоровье, Пища, Продукты питания, Продукты, Еда, Советы медиков, Семена пажитника.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Эвакуация украинцев из Китая: не все попали на борт
02 Загороднюк прокомментировал эскалацию на Донбассе
03 Почему мы поправляемся: неожиданная причина
04 Украинское правительство планирует изменить регламент своей работы
05 Итоги дня 19 февраля: эскалация на Донбассе и эвакуация украинцев из Китая
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Курс валют 20 февраля: гривну ослабили после укрепления
Курс валют 20 февраля: гривну ослабили после укрепления
В Украине веет весной: прогноз погоды 20 февраля
В Украине веет весной: прогноз погоды 20 февраля
Генпрокурор Хорватии оказался масоном
Генпрокурор Хорватии оказался масоном
Ким Кардашян показала соблазнительное тело (Фото)
Ким Кардашян показала соблазнительное тело (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь