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Определен самый важный витамин для здоровья человека

Определен самый важный витамин для здоровья человека
10:55 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Наиболее важен для человека солнечный свет, а именно витамин D, который играет ключевую роль во многих обменных процессах в организме.

Ученые из Австралии провели исследование и выяснили, что витамин D наиболее важен для правильной работы всего организма. 

Известно, что витамин D, который мы получаем от солнечного света, называют "эликсиром жизни", потому что он защищает от ряда серьезных недугов. В первую очередь, он усиливает функции иммунитета, предотвращая различные простудные заболевания, что особенно важно в холодную погоду.

Также этот витамин способствует усвоению кальция и фосфора - элементов, которые необходимы для укрепления зубов и костей. Предполагается, что постоянное потребление этого витамина снижает риск переломов костей до 40 процентов.

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Исследователи доказали, что этот питательный микроэлемент положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, защищая от инсульта и ишемической болезни сердца. Кроме того, он стимулирует секрецию инсулина, поддерживая нормальный уровень глюкозы в крови, что помогает предотвратить появление диабета второго типа.

Источниками витамина D также являются жирные сорта рыбы, сырой яичный желток, печень трески, морепродукты, сливочное масло.

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Витамины, Витамин Д, Полезные витамины, Советы медиков, Злдоровье, Польза витамина Д.
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