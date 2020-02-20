Почему при насморке заложена только одна ноздря: в чем причина

Новости шоу бизнеса:Волна простуды и гриппа идет полным ходом, все больше людей страдают от кашля, боли в горле и насморка.

Заложенность носа особенно раздражает, потому что затрудняет дыхание и часто приводит к плохому сну. Больные замечают, что заблокирована только одна ноздря - почему? Причиной является носовой цикл. Что стоит за феноменом?

Носовой цикл

Попробуйте зажать одну ноздрю, потом другую, и делать глубокий вдох, вы обнаружите, что дышать через одну из них ноздрю легче. Врачи впервые это наблюдали явление еще в 1895 году.

ЛОР-врач Майкл Диг объясняет назальный цикл как взаимный отек слизистой оболочки и эректильной ткани на двух сторонах носа. Этот процесс происходит постоянно и независимо от внешних раздражителей. Цикл длится от 30 минут до 14 часов.

Насморк: одна ноздря заложена

Цикл носа идет неосознанно. Вы не замечаете, что активна только одна носовая пазуха. Ощущения отличаются, если вы страдаете от насморка. Опухший нос и чередующийся носовой цикл создают ощущение, будто одна из ноздрей заложена полностью.

Функция цикла?

"Во время носового цикла слизистая оболочка и эректильная ткань на одной стороне носа отекшие, а другая находится в рабочей фазе. Через нее проникает намного больше потоков воздуха, чем во время фазы покоя", - объясняет Майкл Диг.

Набухшее состояние в фазе покоя сводит к минимуму поступающий воздух. Следовательно, слизистая выделяет значительно меньше влаги в воздух во время фазы покоя. Поскольку воздух проникает в нос беспрепятственно в рабочей фазе из-за набухания, внутренняя поверхность носа в этой фазе становится все более увлажненной.

Слизистая оболочка играет роль защитного устройства от ингаляционных инородных тел и патогенов - реснички удаляют инородные вещества. Процессы регенерации гарантируют, что слизистая оболочка остается функциональной.

После насморка или инфекции способность к регенерации важна для восстановления защитных функций.