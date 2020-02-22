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Какие виды варенья самые полезные для иммунитета

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Какие виды варенья самые полезные для иммунитета
05:04 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Врачи определили, с помощью какого варенья можно эффективно укрепить иммунную систему.

  • 1

    В холодную погоду, когда существует высокий риск подхватить грипп или простуду, наш организм нуждается в особой защите. 

    Облепиховое варенье

    Это настоящее природное лекарство, которое обладает не только полезными свойствами, но и чудесным ароматом. В состав ягод облепихи входят витамины С, В1, В2, а также К и Е. Также эти плоды содержат фитонциды – активные вещества, которые подавляют развитие болезнетворных бактерий.

  • 2

    Клюквенное варенье

    Не обойтись зимой и без клюквенного варенье, которое богато на витамины, полезные вещества и органические кислоты, помогающие организму выстоять против инфекционных заболеваний. Ягоды клюквы особенно полезны людям, жалующимся на проблемы с пищеварением и сердечно-сосудистой системы. Клюква также обладает жаропонижающими и противовоспалительными свойствами.

  • 3

    Варенье из черноплодной рябины

    Плоды рябины давно применяются в народной медицине для лечения различных заболеваний. Варенье из этой ягоды помогает улучшить работу желудочно-кишечного тракта, нормализовать давление, а также очистить сосуды. Еще черноплодная рябина эффективно защищает организм от простудных заболеваний, оказывая противоаллергическое и антиоксидантное действие.

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Здоровье, Иммунитет, Советы медиков, Варенья, Полезные варенья, С помощью чего можно укрепить иммунитет.
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