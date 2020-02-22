Какие виды варенья самые полезные для иммунитета

1 В холодную погоду, когда существует высокий риск подхватить грипп или простуду, наш организм нуждается в особой защите. Облепиховое варенье Это настоящее природное лекарство, которое обладает не только полезными свойствами, но и чудесным ароматом. В состав ягод облепихи входят витамины С, В1, В2, а также К и Е. Также эти плоды содержат фитонциды – активные вещества, которые подавляют развитие болезнетворных бактерий.

2 Клюквенное варенье Не обойтись зимой и без клюквенного варенье, которое богато на витамины, полезные вещества и органические кислоты, помогающие организму выстоять против инфекционных заболеваний. Ягоды клюквы особенно полезны людям, жалующимся на проблемы с пищеварением и сердечно-сосудистой системы. Клюква также обладает жаропонижающими и противовоспалительными свойствами.