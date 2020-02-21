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Пятница, 21.02.2020
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Почему мы седеем и теряем волосы от переживаний

Почему мы седеем и теряем волосы от переживаний
14:20 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Главным "виновником" появления седины является гормон норадреналин, который выделяется, когда организм переходит в стрессовый режим "бей или беги".

Стресс действительно способствует появлению ранней седины, доказали ученые из Гарвардского университета.

Причем, побелев, волосы уже никогда не вернут прежний оттенок, сообщает Nature.

Исследования проводились на лабораторных мышах.

Известно, что это вещество выбрасывается в кровоток и ускоряет сердцебиение. Но, очевидно, оно также повреждает стволовые клетки меланоцитов, выделяющие пигмент.

В большинстве случаев люди начинают седеть после 30 лет. Считается, что преждевременное поседение в подростковом возрасте объясняется наследственностью.

Вопрос, может ли стресс вызвать изменение цвета волос, бурно обсуждался в научном сообществе на протяжении многих лет. Свидетельства из серии "человек поседел за одну ночь" считались мифом. Авторы новой научной работы решили точно проверить, как стрессовая реакция действует на ткани человеческого организма, особенно волосы и кожу.

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Они сосредоточились на работе симпатической нервной системы, которая вовлечена в реакцию "бей или беги". Симпатические нервы иннервируют все органы человеческого тела, в том числе волосяные фолликулы (именно из-за них волоски на коже становятся дыбом). Побочный эффект заключается в том, что колебания уровня гормонов могут нарушить функции клеток.

Волосяные фолликулы содержат стволовые клетки меланоцитов, которые окрашивают кожу и волосы пигментом. Исследование показало, что стресс заставляет симпатические нервы высвобождать норадреналин, а он, в свою очередь, вызывает чрезмерную активацию стволовых клеток.

В результате "роль" клеток меняется, они перемещаются в другие части тела, оставляя волосяные фолликулы истощенными.

Это наблюдение подтвердилось после экспериментов на мышах. Физический и психологический стресс привел к снижению количества стволовых клеток меланоцитов на 50% всего за 24 часа и, как следствие, к появлению седины.

"Пагубное воздействие стресса, которое мы обнаружили, было выше того, что мы себе представляли. Всего через несколько дней все регенерирующие пигмент стволовые клетки были потеряны.

Как только они исчезают, вы больше не можете производить пигмент. Повреждения необратимы", – отметили автор исследования.

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Здоровье, Седина, Советы медиков, Почему люди седеют.
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