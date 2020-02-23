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Есть и худеть: продукты, которые можно есть поздним вечером

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Есть и худеть: продукты, которые можно есть поздним вечером
02:07 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Поздний ужин может помогать худеть, если употреблять вечером правильные продукты.

  • 1

    Тофу и постное мясо

    Содержат высококачественные белки, которые активизируют рост мышечных волокон и поддерживают стабильный уровень сахара в крови – эти два условия очень важны, чтобы успешно худеть.

  • 2

    Рыба

    Семга, скумбрия, сардины, тунец - эти продукты тоже можно есть поздним вечером, не боясь за фигуру. Содержащиеся в них белок и омега-3 жирные кислоты поддерживают физиологические процессы организма, не дающие человеку полнеть.

  • 3

    Яйца

    Продукт, традиционно употребляемый на завтрак, идеально походит и для позднего вечера. Яйца содержат много триптофана, обеспечивающего хороший сон; их белок эффективно помогает худеть и не терять мышцы.

  • 4

    Маложирные молочные продукты

    50-100 граммов творога – идеальный перекус поздним вечером: такая порция содержит мало углеводов, но много белка.

  • 5

    Авокадо

    Олеиновая кислота в этом продукте поддерживает потерю веса, защищает от ночных вспышек голода, заставляющих набрасываться на вредную пищу.

  • 6

    Миндаль

    Стабилизирует уровень сахара в крови, содержащийся в орехе кальций способствует активному сжиганию жира и похудению. Вечером достаточно съедать примерно 15-20 граммов.

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Питание, Здоровье, Продукты, Еда.
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