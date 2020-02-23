Есть и худеть: продукты, которые можно есть поздним вечером

1 Тофу и постное мясо Содержат высококачественные белки, которые активизируют рост мышечных волокон и поддерживают стабильный уровень сахара в крови – эти два условия очень важны, чтобы успешно худеть.

2 Рыба Семга, скумбрия, сардины, тунец - эти продукты тоже можно есть поздним вечером, не боясь за фигуру. Содержащиеся в них белок и омега-3 жирные кислоты поддерживают физиологические процессы организма, не дающие человеку полнеть.

3 Яйца Продукт, традиционно употребляемый на завтрак, идеально походит и для позднего вечера. Яйца содержат много триптофана, обеспечивающего хороший сон; их белок эффективно помогает худеть и не терять мышцы.

4 Маложирные молочные продукты 50-100 граммов творога – идеальный перекус поздним вечером: такая порция содержит мало углеводов, но много белка.

5 Авокадо Олеиновая кислота в этом продукте поддерживает потерю веса, защищает от ночных вспышек голода, заставляющих набрасываться на вредную пищу.