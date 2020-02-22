Лучше не включать их в свой рацион: продукты, которые ошибочно считаются полезными

Новости шоу бизнеса:Список продуктов, которые многие люди ошибочно считают полезными.

Ошибочным специалисты считают мнение о пользе йогуртов с различными добавками. Они часто преподносятся как продукты, в которые добавляются натуральные ингредиенты, - но на самом деле в их изготовлении щедро применяется сахар, разнообразные искусственные добавки, усилители вкуса, аромата, способные вредить микрофлоре кишечника.

Макароны можно считать полезными продуктом только если они изготовлены из твердых сортов пшеницы. Тогда их потребление не вызовет резкого повешения уровня сахара в крови. Макаронные изделия из белой рафинированной муки обладают противоположным эффектом – к полезным они не относятся.

Овсянку бесспорно можно считать полезным продуктом, но думать так о блюде быстрого приготовления – ошибочно. Содержимое пакетиков, которое просто заливается кипятком, содержит много сахара, что угнетает поджелудочную железу.

Неправильно называть полезной и манную кашу. Манка готовится из переработанной пшеницы, почти не содержит витаминов, белка, зато богата простыми углеводами, крахмалом, увеличивающими концентрацию глюкозы в организме, способствующими набору веса.

Также не слишком полезен белый шлифованный рис – подобно предыдущему продукту он слишком сильно обработан. Лучше употреблять бурый, красный, черный.

Магазинные соки тоже названы среди продуктов, ошибочно воспринимаемых многими людьми как полезные, - в них чересчур много сахара.