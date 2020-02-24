ТОП-5 полезных продуктов для людей с гипертонической болезнью

1 Свёкла. Репутация этого овоща в качестве идеального продукта для борьбы с гипертонией давно научно подтверждена. Свекла богата окисью азота, которая расширяет кровеносные сосуды и уменьшает риск гипертонии. Употребляйте свёклу в натуральном виде и в качестве соков.

2 Бананы. Они насыщены калием, который играет значительную роль в деле управления гипертонией. А еще этот минерал уменьшает воздействие натрия и облегчает давление на стенки кровеносных сосудов.

3 Ягоды. Черника и клубника содержат компоненты антиоксидантов под названием антоцианины. А они связаны с уменьшением риска развития гипертонии.

4 Тёмный шоколад. Это лакомство более чем на 60% состоит из твердых какао-бобов. Научные исследования связывали употребления богатого какао-бобами шоколада с уменьшением артериального давления у людей с гипертонией и предгипертонией.