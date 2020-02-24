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ТОП-5 полезных продуктов для людей с гипертонической болезнью

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ТОП-5 полезных продуктов для людей с гипертонической болезнью
04:15 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Для людей с гипертонией необходимо придерживаться здорового питание в любое время.

  • 1

    Свёкла. Репутация этого овоща в качестве идеального продукта для борьбы с гипертонией давно научно подтверждена. Свекла богата окисью азота, которая расширяет кровеносные сосуды и уменьшает риск гипертонии. Употребляйте свёклу в натуральном виде и в качестве соков.

  • 2

    Бананы. Они насыщены калием, который играет значительную роль в деле управления гипертонией. А еще этот минерал уменьшает воздействие натрия и облегчает давление на стенки кровеносных сосудов.

  • 3

    Ягоды. Черника и клубника содержат компоненты антиоксидантов под названием антоцианины. А они связаны с уменьшением риска развития гипертонии.

  • 4

    Тёмный шоколад. Это лакомство более чем на 60% состоит из твердых какао-бобов. Научные исследования связывали употребления богатого какао-бобами шоколада с уменьшением артериального давления у людей с гипертонией и предгипертонией.

  • 5

    Зеленые листовые овощи. К ним относятся салат латук, кале, шпинат, а также некоторые другие продукты, содержащие изрядное количество калия. Его преимущество в том, что он помогает почкам выводить натрий вместе с мочой. А чем ниже содержание натрия в организме, тем ниже и артериальное давление.

Лучше не включать их в свой рацион: продукты, которые ошибочно считаются полезными

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Питание, Здоровье, Продукты, Гипертония, Полезные свойства.
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