Для мужчин самое то: полезные фреши для здоровья

Новости шоу бизнеса:Соки - это настоящий кладезь витаминов и минералов для вашего организма.

Натуральные соки не создают нагрузку на желудок и обеспечивают организм нужным запасом ценных веществ.

Гранатовый сок

полезен для мужской потенции, так как он влияет на окись азота и расслабляет кровеносные сосуды, улучшая кровообращение во всем организме. Это положительно влияет на продолжительность эрекции. В гранатовом соке содержатся такие полезные витамины, как А, B1, B2, B6, C, и микроэлементы – железо, калий, магний и фосфор. По количеству антиоксидантов этот сок обошел даже красное вино.

Тыквенный сок

богат цинком, и соответственно повышает уровень тестостерона. Часто, именно его употребляют для профилактики простатита. Арбузный сок очень полезный. Он сохраняет в себе весь комплекс полезных веществ. Этот сок не только прекрасно утоляет жажду – его еще применяют при хронических болезнях. В одном стакане арбузного сока – белки, жиры, углеводы, чистая природная вода. А также – витамины и минералы.

Сок из сельдерея особенно ценный.

В нем есть много вещества андротестосерона, которое преобразуется в тестостерон. Его рекомендуют пить не только для повышения потенции, но и при болезнях кишечно-желудочного тракта и мочекаменных болезнях.

Пить соки и фреши нужно за час до еды. Если же употребление свежевыжатых соков совместить с едой, то эффект от них будет минимален. Во-первых, полезные вещества, соприкасаясь с соковыжималкой и воздухом, утрачиваются. Во-вторых, свежевыжатый сок быстро расслаивается и теряет свои вкусовые качества. Главное, помните, что соки имеют как показания, так и противопоказания. А во многих магазинных соках есть много консервантов, которые продлевают срок годности продукта, но снижают его ценность. Так что лучше готовить соки самим.