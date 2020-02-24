Как выбрать витамины для всех членов семьи

Новости шоу бизнеса:Какие витамины нужны детям, женщинам, пожилым людям и курильщикам.

Покупая красивые коробочки с витаминами, мы надеемся, что наше самочувствие сразу улучшится, все без всяких усилий придет в норму, волосы станут густыми и пышными.

Недаром реклама обещает нам волшебные перемены к лучшем... Реальность, увы, не так хороша, как глянцевые рекламные листки. Да, никто не станет спорить, что витамины и микроэлементы необходимы для поддержания здоровья. Они помогают нам предотвратить такие серьезные неприятности как остеопороз, сердечно-сосудистые заболевания и аномалии развития.

Очень многие из нас страдают от недостатка необходимых веществ в питании – особенно женщины, дети и пожилые люди. Однако большая часть витаминов и микроэлементов, поглощаемых нами в полной уверенности в их благотворном эффекте, попросту смывается в унитаз. Если вы принимаете больше витаминов, чем вам необходимо, избыток проходит транзитом через ваше тело и выделяется с мочой.

Чтобы этого не случилось, нужны минимум знаний и сознательный подход к выбору препарата. О правильном выборе витаминов нам расскажет терапевт Валентина Андрейченко.

Витамины: в еде или таблетках

Главный принцип: сперва пища, потом добавки. Никакие препараты не заменят правильного пищевого баланса! Прием витаминов из коробочки должен дополнять рациональную диету, а не служить оправданием беспорядочного питания.

Не переусердствуйте: прием чрезмерных доз любых веществ может привести к нежелательным последствиям. Избыток некоторых витаминов и микроэлементов может быть опасным для печени и почек, нарушать обмен веществ в организме, ослаблять действие лекарств. В большинстве случаев оптимальным решением является комплекс поливитаминов и микроэлементов с содержанием отдельных компонентов в количестве, не превышающем РДД (рекомендуемая дневная доза).

С осторожностью относитесь к "специальным" комплексам. Сейчас фармацевтическая индустрия выпускает массу препаратов, ориентированных на отдельные органы (например, глаза, вены или простату), конкретные проблемы (импотенция, больное сердце) или отдельные возрастные группы. Эти препараты могут стоить вдвое больше "обычных" поливитаминов, однако их эффективность, увы, редко подтверждается достоверными исследованиями.

В некоторых случаях витамины и микроэлементы исключительно необходимы, и их прием дает достоверный положительный эффект.

Витамины для беременных

Фолиевая кислота предотвращает врожденные дефекты плода. Но эффект достигается, только тогда, если витамин принимают на очень ранних стадиях беременности, практически тогда, когда женщина еще не знает о том, что беременна. Ежедневно нужно принимать 400 мкг фолиевой кислоты и стремиться получать это важное вещество с пищей (печень, салат, баклажаны, крыжовник). В период же беременности и кормления резко возрастает потребность в витаминах и микроэлементах элементах. Ваш врач посоветует вам какой именно комплекс для вас лучше всего.

Витамины для пожилых людей

По мере старения потребность организма в калориях снижается, потребность в витаминах растет. Возрастные изменения, например, снижение кислотности желудочного сока, затрудняют усвоение некоторых питательных веществ. Особенно это касается витамина В12. К примеру, Национальная Академия наук США рекомендует всем, чей возраст превышает 50 лет, принимать витаминные комплексы, содержащие В12, или употреблять в пищу продукты, обогащенные этим витамином.

Старые люди в возрасте старше 70 лет нуждаются в большем количестве витамина D, нежели обычно содержат поливитамины (600 МЕ вместо 400 ME). Этот витамин поступает в организм с молоком, жирной рыбой (лосось, сардины). Часто витамин D выпускается в комплексе с кальцием, что особенно важно для тех, кто не пьет молока или проживает в местности, где зимой редко бывают солнечные дни.

Прислушивайтесь к совету специалиста. Вам могут настоятельно рекомендовать разные препараты ваши друзья, соседи. Относитесь к этим советам критически (особенно если они исходят от тех, кто предлагает вам купить расхваливаемый препарат) и помните: никто не даст лучшего совета, чем врач.

Витамины для детей

Заботливые родители часто беспокоятся не нуждаются ли их дети в витаминных добавках? Те, кто питается правильно, – не нуждаются. Но, если смотреть правде в глаза, много ли таких детей? Стоит поддержать здоровые ребенка витаминами, если: ему недостает железа (низкий гемоглобин); ребенок очень переборчив в пище и не ест фруктов и овощей; ест только ограниченный набор блюд. Для здоровых зубов необходим фтор. Педиатр посоветует, сколько его нужно вашему ребенку. Только не забывайте, что держать витамины стоит подальше от детей!

Витамины для вегетарианцев

Некоторые жизненно важные для организма вещества, в частности кальций, железо, цинк и витамин В12, практически невозможно получить в достаточном количестве, придерживаясь вегетарианской диеты (особенно, если она исключает молоко и яйца). Поэтому необходимо принимать комплексные поливитамины.

Тем, кто не пьет молока, стоит позаботиться о костях, принимая витамин D и 1000-1200 мг кальция ежедневно.