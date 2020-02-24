Еще пять минуток: 7 причин постоянной сонливости

1 Усталость Банальная причина сонливости. Утомление к вечеру проявляется сильнее. Нормальное состояние. После качественного сна, отдыха усталость проходит. Для качественного сна нужно выполнить определенные условия: хорошо проветрить помещение, не включать яркий свет, телевизор, избавиться от звуков, постельное белье должно быть из мягких натуральных тканей. Также матрас должен соответствовать анатомическим особенностям, а ложиться спать следует не позже полуночи. Сон должен длиться 7-8 часов.

2 Стресс Нарушения сна из-за стресса не редкость. Бессонница, сонливость являются постоянными спутниками стрессовых ситуаций. Постоянная усталость вкупе со стрессом приводят к осложнениям — переутомлению, нарушению мозговых функций. Самолечение практически нереально в таком случае. Необходимо обратиться к профессионалу-психотерапевту, который назначит терапию. Обычно в таком случае используют препараты нейропротекторы, позволяющие защитить клетки мозга от повреждений, предотвратить их гибель, улучшить работу органа. В качестве профилактики лекарство позволит избавиться от усталости, снизить влияние стресса на умственные способности.

3 Болезнь Одной из причин сонливости становится какое-то заболевание. Чаще всего речь о сахарном диабете, нарушении работы желез внутренней секреции, сбоях эндокринной системы, сопровождающиеся ожирением, заболеваниях сердца, нестабильности артериального давления. Нередко сонливость образуется из-за нарушений работы почек, железодефицитной анемии, патологиях печени, проблем с пищеварительным трактом, воспалительных процессов, вирусных инфекций, онкологии.

4 Приём лекарственных препаратов Различные лекарства влияют на состояние человека. Сонливость образуется от приёма транквилизаторов, нейролептиков, противокашлевых средств, анальгетиков, снижающих артериальное давление, лекарств для лечения сердечных болезней, гормональных контрацептивов. Надо заметить, что эффект от приёма медикаментов индивидуален, у одних сонливость проявляется сильнее, у других вообще не появляется.

5 Малоподвижный образ жизни Вынужденные постоянно сидеть, мало двигаться люди в течение дня чувствуют сонливость. На работе надо делать разминку, чтобы разогнать кровоток, улучшить работу мозга. Хотя бы раз в час надо вставать с рабочего места, пройтись, сделать упражнения для рук, ног, шеи, спины. Сонливость и вялость от таких действий уйдёт довольно быстро. В свободное время лучше посещать зал, бассейн, больше ходить, гулять на свежем воздухе.

6 Авитаминоз Отсутствие витаминов в организме сказывается на самочувствии. Сонливость часто проявляется от недостатка витаминов C, E, B6 и B12. Их не хватает осенью и зимой. В рационе должны присутствовать морепродукты, орехи, бобовые, фрукты и ягоды, овощи, печень.