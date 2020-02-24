Алкоголь и кофе - можно ли их сочетать?

Новости шоу бизнеса:Кофе снижает вред этанола на организм, запускает выработку специальных компонентов в печени, активно расщепляя алкоголь.

За полчаса до употребления алкоголя кофеин точно не будет лишним. Добавив в бодрящий напиток сливки, вы защитите свой организм. Молочные жиры обволакивают стенки пищеварительного тракта, как итог – этанол будет поступать в кровь медленнее.

Кофе и алкоголь

Сочетание алкоголя и кофе считается классическим. И довольно опасным для здоровья. Напитки влияют на организм разными способами. Кофе возбуждает организм, повышает давление, сужает сосуды, а от спиртного нервная система становится спокойнее, организм расслабляется, снижается давление, расширяются сосуды. Под воздействием двух напитков одновременно организм испытывает серьёзный перегруз: негативно сказывается на состоянии центральной нервной системы, сосудов, сердца.

Кофе после спиртного

Раз кофе бодрит, то наверное способен вернуть в чувство того, кто выпил. Так думают люди и ошибаются. Выпитый бодрящий напиток лишь дарит ощущение трезвости, но приводит к ошибочному ощущению. Существует целый ряд осложнений: частый пульс, разрушение сосудистых стенок, развитие гипертонии или гипотонии, увеличение риска развития гастрита, язв, атеросклероза, усиление работы сердца, возбуждение нервной системы, тревожность, бессонница, головные боли.

Слишком частое сочетание алкоголя и кофе может внести человека в группу риска – инсульт, инфаркт – вот последствия. Ещё более опасно употреблять алкоголь, кофе и закуривать сигарету.