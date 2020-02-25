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Медики назвали простые способа укрепить иммунитет

Медики назвали простые способа укрепить иммунитет
03:50 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Сильный иммунитет снижает шансы заболеть в сезон простуд и гриппа.

Существуют достаточно простые способы, позволяющие укрепить организм в межсезонье, после которого начнутся настоящие холода и эпидемии инфекций. Иммуномодулирующими рецептами медики поделились, рассказав об очень простых, но эффективные способах помочь пережить осень и зиму без болезней.

Сон. Все старания сохранить хорошее здоровье будут тщетны, если человек страдает от недостатка сна. Взрослым людям сон необходим в объеме 7-9 часов. Этот отдых необходим, чтобы организм мог восполнять за ночной период силы, необходимые для борьбы с воспалением и распространением микробов.

Физическая активность. Физические перегрузки в сезон болезней могут быть опасны, поскольку они вызывают утомление и ослабляют организм. Но умеренные занятия в виде пешей ходьба в течение 30 минут в день пойдут лишь на пользу иммунной системе – умеренная активность защищает от стресса и улучшает кровообращение, освобождающее организм от токсинов.

Солнце. По возможности зимой нужно принимать солнечные ванны – достаточно 10-15 минут в день. Солнце является лучшим источник витамина D, дефицит которого увеличивает риск респираторных заболеваний.

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Минеральная вода и зеленый чай. Употребление воды помогает организму активнее выводить нежелательные вещества, а питье зеленого чая обеспечивает антиоксидантами, способствующими укреплению иммунных ресурсов.

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Все по теме:

Сон, Иммунитет, Солнце, Зеленый чай, Физическая активность, Минеральная вода, Как укрепить иммунитет, Способы укрепить иммунитет.
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