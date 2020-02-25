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Названы вредные и полезные свойства творога

Названы вредные и полезные свойства творога
01:06 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Давно известные полезные свойства творога могут оказаться еще и вредными.

Диетологам давно известно о широком спектре полезных свойств творога. Однако последние исследования позволили специалистам разобраться и с возможными негативными последствиями его употребления.

По своей сути это уникальный продукт, так как он является легкоусваиваемым источником полноценного белка. Помимо этого, творог содержит в себе большое количество витаминов, таких как, например, В1, В2 и РР.

Специалисты утверждают, что творог улучшает работу кровеносной системы, нервной системы, положительно влияет на укрепление скелета и работоспособность желудочно-кишечного тракта. Однако, они отмечают, что творог может быть опасен для здоровья потребителя. Так как это продукт молочного брожения, в его среде, при не соблюдении условий производства и хранения, может легко возникать и развиваться кишечная палочка. Бактерия кишечной палочки может вызывать различные заболевания и расстройства, в том числе негативно влиять на работу почек. При этом эксперты также напоминают, что в современных условиях производители творога не редко добавляют в продукт различные консерванты, которые могут вызвать у человека аллергию, хотя сам продукт, по своей природе, абсолютно гиппоалергенен.

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При выборе творога, специалисты советуют обращать внимание на срок годности, упаковку и форму. Наиболее подходящим, при этом, считается творог с классической жирностью (4 — 18 %).

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Творог, Польза творога, Свойства творога, Вред творога.
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