Скачать
Вторник, 25.02.2020
Минздрав готовится восстановить санэпидконтрольв Украине, но не санэпидслужбу
Минздрав готовится восстановить санэпидконтрольв Украине, но не санэпидслужбу
Полиция проверяет информацию о листовках с "черным пиаром" против Светличной на 179 округе
Полиция проверяет информацию о листовках с "черным пиаром" против Светличной на 179 округе
35 тысяч роз: болельщики прощаются с Коби Брайантом (Фото, Видео)
35 тысяч роз: болельщики прощаются с Коби Брайантом (Фото, Видео)
Виновен: Харви Вайнштейна ждет тюремный срок
Виновен: Харви Вайнштейна ждет тюремный срок

Ученые рассказали, как часто нужно есть рыбу

Ученые рассказали, как часто нужно есть рыбу
02:39 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Пользу приносят жирные виды рыб, и совершенно бесполезны моллюски.

К такому выводу пришли эксперты в недавнем исследовании. Но на тарелке должны помещаться не только жирные виды рыбы, такие как лосось и тунец. В рамках долгосрочного исследования специалисты опросили в общей сложности 476 160 участников. Вначале испытуемые отвечали на общие вопросы о своих диетических привычках. Пятнадцать лет спустя им пришлось снова заполнять ту же анкету. Всего за этот период у 6291 участника развился рак толстой кишки.

Результаты показывают, что люди, которые ели рыбу в среднем три раза в неделю (около 359,1 грамма), смогли снизить риск развития колоректального рака на двенадцать процентов. Результаты сравнивали с людьми, которые потребляли рыбу только один раз в неделю (около 63,49 грамма).

Более ранние исследования показали, что омега-3 жирные кислоты в рыбе полезны для здоровья кишечника. Эти жирные кислоты важны для роста и нормальной работы мозга и необходимы для многих метаболических процессов. Но организм не может сделать это сам по себе, поэтому их необходимо поглощать через пищу.

Названы вредные и полезные свойства творога

Исследователи подозревают, что жирные кислоты также ингибируют воспаление в организме, что в противном случае способствует развитию рака. До сих пор, однако, предполагалось, что особенно жирная рыба лосось и тунец полезны для здоровья. Однако текущие результаты свидетельствуют о том, что это относится и к другим сортам рыб.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Морепродукты, Рыба, Польза рыбы, Полезная рыба, Свойства рыбы, Как часто нужно есть рыбу.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Проверенные способы, как снизить уровень сахара в крови
02 Падение не за горами: ВОЗ заявила что пик коронавируса в мире уже прошел
03 "С Днем твоего рождения, Мешочек": Елена Кравец растрогала сеть милым поздравлением
04 Нарушения прав человека на оккупированных территориях: Пристайко выступил в Совете ООН
05 Нетаньяху анонсировал масштабную военную операцию, которая "может стать войной"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Последствия будут&quot;: в Белом доме назвали коронавирус &quot;реальной угрозой&quot;
"Последствия будут": в Белом доме назвали коронавирус "реальной угрозой"
Протесты коренных народов в Канаде: полиции пришлось вмешаться (Видео)
Протесты в Канаде: полиции пришлось вмешаться (Видео)
Гончарук: Теневых рынков и схем в Украине не будет
Гончарук: Теневых рынков и схем в Украине не будет
Huawei P40 и P40 Pro: известна дата анонса смартфонов
Huawei P40 и P40 Pro: известна дата анонса смартфонов
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь