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Ученые назвали продукты, которые влияют на продолжительность жизни

Ученые назвали продукты, которые влияют на продолжительность жизни
05:35 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

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Мухина пояснила, что антиоксиданты защищают клетки организма от разрушительного для них действия свободных радикалов. В клетках организма всегда присутствует какое-то количество свободных радикалов — молекул со свободным электроном, обладающих повышенной способностью к взаимодействию с другими молекулами.

Эти частицы необходимы для осуществления нормальных процессов дыхания, обмена веществ, уничтожения чужеродных бактерий. Однако при повышении их концентрации в организме клетки подвергаются окислению, которое губительно для них, вызывает развитие воспаление, рака.

Лидером по уровню антиоксидантов, защищающих от действия свободных радикалов, является зеленый чай, отметила диетолог. По словам Мухиной, чай нужно пить ежедневно.

Также врач рекомендует употреблять в пищу финики. Они содержат богатый набор аминокислот, включая крайне важный для нервной системы триптофан. Кроме того в финиках присутствуют глутаминовая и никотиновая кислоты, благодаря которым поддерживается здоровая работа ЖКТ и восстанавливаются поврежденные клетки.

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Помимо этого врач советует употреблять облепиху – она обеспечивает организм ретинолом, необходимым для хорошего состояния кожи и здоровья глаз. Помимо зеленого чая, фиников и облепихи в список способствующих долгой жизни продуктов врач также внесли кисломолочные изделия, чернику и помидоры.

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Полезные продукты, Здоровый рацион, Продукты влияющие на продолжительность жизни.
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