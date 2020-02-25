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Мощный антиоксидант: в чем польза тимьяна

Мощный антиоксидант: в чем польза тимьяна
19:23 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Индийские медики привели доводы в пользу добавления в рацион тимьяна.

Тимьян — травы, являющейся мощным профилактическим средством от развития рака. Как пояснили специалисты, дар природы обладает мощными антиоксидантными свойствами, работающими в пользу борьбы с риском развития онкологического заболевания.

Рак является одним из самых опасных заболеваний, которые истощают пациента в финансовом, умственном и физическом плане, так как речь идет об угрозе жизни человека, а выживание требует очень больших усилий, поэтому все люди должны знать способы предотвращения онкологического заболевания, отметили медики из Индии.

Есть много способов помочь предотвратить опасность со здоровьем, особенно важное значение имеет здоровая диета, которая включает продукты и травы, которые повышают иммунитет организма и защищают от злокачественного новообразования. Специалисты выделили особенно тимьян в данном отношении, который имеет долгую историю медицинского применения и обладает свойствами предотвращения опасного состояния.

Суть в том, что в состав входит большое количество целительных веществ, в числе которых тимол, урсоловая кислота, камедь, линалол, аскаридол, карниофиллен, борнеол, которые благоприятным образом сказываются на состоянии организма за счет своих антиоксидантных свойств. Эфирное масло, содержащееся в тимьяне, используется в качестве антисептика и антибактериального средства, что работает в пользу снятия воспалительных процессов.

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Мало того, добавили медики, чаи и настои из тимьяна помогают улучшить качество сна и эмоциональное состояние, уменьшить проявление радикулита и невралгии, избавиться от излишнего газообразования, воспалительных процессов полости рта, глотки, гортани и легких.

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Питание, Рак, Здоровье, Польза, Тимьян.
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