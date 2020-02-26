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Среда, 26.02.2020
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Врачи рассказали, почему нельзя пить чай в пакетиках

Врачи рассказали, почему нельзя пить чай в пакетиках
02:44 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Лучше все же выбирать рассыпной листовой чай.

Во время заваривания чайного пакетика в воду попадают миллиарды частиц микро- и нанопластика. Это сообщили канадские ученые из Университета Макгилла, написав в Environmental Science & Technology.

Ученые провели исследование и выяснили, что от одного чайного пакетика в воду попадает около 11,6 миллиарда микрочастиц пластика и 3,1 миллиарда наночастиц.

Стоит отметить, что полученное количество, по словам исследователей, сильно превышает количества, которые можно обнаружить в других напитках и блюдах.

Чтобы убедиться, что такой эффект дают именно пакеты, ученые достали чай с пакетика и заварили его отдельно. Профильтровав воду, ученые выяснили, что наночастицы, которые обнаружились в воде, появились там только в процессе заварки.

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Совет: пейте лучше листовой чай, который можно заваривать как в отдельном заварнике, так и прямо в чашке.

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Чай, Чай в пакетиках, Вред чая в пакетиках, Свойства чая в пакетиках, Вредные чаи, Почему не нужно пить чай в пакетиках.
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