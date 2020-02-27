Пересмотрите свое питание: от чего стоит отказаться, дабы не заработать гастрит

1 Хлеб Пожалуй, свежий пшеничный или ржаной хлеб (а также все сдобные изделия) – это самый грозный враг для больных гастритом. Нередко после употребления свежего хлеба люди ощущают обострение заболевания. Более того, даже здоровые, бывает, жалуются на изжогу. Разрешено: черствый или вчерашний пшеничный хлеб, а также сухари.

2 Супы и бульоны Если у вас гастрит, то вам категорически противопоказаны наваристые мясные, грибные и жирные бульоны. Компоненты, входящие в состав таких бульонов, негативно отражаются на состоянии желудка, особенно при гастрите. Старайтесь всячески избегать употребления супов и блюд с такими отварами. Разрешено: легкие бульоны и супы без белокочанной капусты.

3 Мясные блюда При гастритах (особенно в период обострения) категорически запрещено употреблять жирное мясо, а именно – свинину, утку, баранину, гуся, копчености, вареную колбасу и консервы. У здоровых людей регулярное употребление таких продуктов может способствовать развитию гастрита при сочетании с определенными обстоятельствами. Разрешено: отварная постная говядина, паровые котлеты, телятина на пару (или гриль), отварная курица.

4 Яйца вкрутую При хронических гастритах не рекомендуется употреблять яйца вкрутую. Это способствует развитию обострения заболевания. Но в меню здорового человека этот продукт должен занять достойное место. По словам диетолога Оксаны Скиталинской, омлет на пару или сваренные «в мешочек» яйца должны стать постоянной частью рациона как юных, так и пожилых людей. Яйцо считается продуктом низкокалорийным, с идеально сбалансированным содержанием аминокислот, витаминов А, D, лецитина. При этом такой состав микроэлементов, витаминов и питательных веществ полезен для мозга, нервной системы и печени. Разрешено: яйца всмятку или омлеты. Молодым людям рекомендуется употреблять не более 2-3 яиц в день. Пожилым людям рекомендуется принимать в пищу не более 2-4 яиц в неделю.

5 Жирная рыба При нарушении кислотности желудочного сока и склонности к гастритам следует ограничить употребление рыбы жирных сортов. Сюда относится карп, белуга, осетрина, семга, селедка, севрюга, сом и другие жирные сорта рыб. Разрешено: нежирная отварная рыба или рыба, приготовленная на пару.

6 Кислые фрукты и ягоды При гастритах не рекомендуется употреблять кислые фрукты и ягоды. Следует отказаться (или ограничить) употребление некоторых ягод, цитрусовых фруктов, а также свежевыжатых соков, которые могут спровоцировать обострение гастрита. Разрешено: сладкие фрукты и ягоды, варенье и запеченные фрукты.

7 Жирные блюда Свиной, говяжий жир, а также соленое или топленое сливочное масло могут усугубить течение гастрита и вызвать его обострение. Также следует держаться подальше от жирной баранины и маргаринов. Разрешено: несоленое сливочное масло, оливковое масло.

8 Молоко и молочные продукты В некоторых случаях кислое молоко при гастритах может навредить. Здесь все зависит от переносимости молока организмом. В целом, врачи не рекомендуют употреблять кислые и жирные (больше 40%) молочные продукты (главным образом, это касается жирных сыров). Разрешено: кефир, сливки, сметана, сырники, творог, сгущенное и сухое молоко.

9 Алкоголь и курение Неважно, есть у вас склонность к гастриту или нет, но чрезмерное употребление алкогольных напитков и курение способствуют его развитию. Врачи настоятельно рекомендуют избавиться от вредных привычек. Разрешено: умеренное употребление алкоголя (не более 1 бокала сухого вина в день).