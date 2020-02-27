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Пересмотрите свое питание: от чего стоит отказаться, дабы не заработать гастрит

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Пересмотрите свое питание: от чего стоит отказаться, дабы не заработать гастрит
05:28 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Некоторые виды продуктов могут спровоцировать обострение гастрита.

  • 1

    Хлеб

    Пожалуй, свежий пшеничный или ржаной хлеб (а также все сдобные изделия) – это самый грозный враг для больных гастритом. Нередко после употребления свежего хлеба люди ощущают обострение заболевания. Более того, даже здоровые, бывает, жалуются на изжогу.

    Разрешено: черствый или вчерашний пшеничный хлеб, а также сухари.

  • 2

    Супы и бульоны

    Если у вас гастрит, то вам категорически противопоказаны наваристые мясные, грибные и жирные бульоны. Компоненты, входящие в состав таких бульонов, негативно отражаются на состоянии желудка, особенно при гастрите. Старайтесь всячески избегать употребления супов и блюд с такими отварами.

    Разрешено: легкие бульоны и супы без белокочанной капусты.

  • 3

    Мясные блюда

    При гастритах (особенно в период обострения) категорически запрещено употреблять жирное мясо, а именно – свинину, утку, баранину, гуся, копчености, вареную колбасу и консервы. У здоровых людей регулярное употребление таких продуктов может способствовать развитию гастрита при сочетании с определенными обстоятельствами.

    Разрешено: отварная постная говядина, паровые котлеты, телятина на пару (или гриль), отварная курица.

  • 4

    Яйца вкрутую

    При хронических гастритах не рекомендуется употреблять яйца вкрутую. Это способствует развитию обострения заболевания. Но в меню здорового человека этот продукт должен занять достойное место. По словам диетолога Оксаны Скиталинской, омлет на пару или сваренные «в мешочек» яйца должны стать постоянной частью рациона как юных, так и пожилых людей.

    Яйцо считается продуктом низкокалорийным, с идеально сбалансированным содержанием аминокислот, витаминов А, D, лецитина.

    При этом такой состав микроэлементов, витаминов и питательных веществ полезен для мозга, нервной системы и печени.

    Разрешено: яйца всмятку или омлеты. Молодым людям рекомендуется употреблять не более 2-3 яиц в день. Пожилым людям рекомендуется принимать в пищу не более 2-4 яиц в неделю.

  • 5

    Жирная рыба

    При нарушении кислотности желудочного сока и склонности к гастритам следует ограничить употребление рыбы жирных сортов. Сюда относится карп, белуга, осетрина, семга, селедка, севрюга, сом и другие жирные сорта рыб.

    Разрешено: нежирная отварная рыба или рыба, приготовленная на пару.

  • 6

    Кислые фрукты и ягоды

    При гастритах не рекомендуется употреблять кислые фрукты и ягоды. Следует отказаться (или ограничить) употребление некоторых ягод, цитрусовых фруктов, а также свежевыжатых соков, которые могут спровоцировать обострение гастрита.

    Разрешено: сладкие фрукты и ягоды, варенье и запеченные фрукты.

  • 7

    Жирные блюда

    Свиной, говяжий жир, а также соленое или топленое сливочное масло могут усугубить течение гастрита и вызвать его обострение. Также следует держаться подальше от жирной баранины и маргаринов.

    Разрешено: несоленое сливочное масло, оливковое масло.

  • 8

    Молоко и молочные продукты

    В некоторых случаях кислое молоко при гастритах может навредить. Здесь все зависит от переносимости молока организмом. В целом, врачи не рекомендуют употреблять кислые и жирные (больше 40%) молочные продукты (главным образом, это касается жирных сыров).

    Разрешено: кефир, сливки, сметана, сырники, творог, сгущенное и сухое молоко.

  • 9

    Алкоголь и курение

    Неважно, есть у вас склонность к гастриту или нет, но чрезмерное употребление алкогольных напитков и курение способствуют его развитию. Врачи настоятельно рекомендуют избавиться от вредных привычек.

    Разрешено: умеренное употребление алкоголя (не более 1 бокала сухого вина в день).

  • 10

    Кислые овощи

    При хронических гастритах не рекомендуется употреблять белокочанную капусту, репчатый лук, а также квашеные, маринованные, и соленые овощи. Они могут спровоцировать обострение гастрита.

    Разрешено: «нейтральные» овощи в отварном или запеченном виде (картофель, свекла, морковь и другие).

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Питание, Мясо, Советы, Рыба, Хлеб, Фрукты, Овощи, Суп, Гастрит, Бульйон.
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