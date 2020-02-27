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Дважды прокипяченная вода опасна для здоровья

Дважды прокипяченная вода опасна для здоровья
08:27 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Для приготовления горячих напитков лучше использовать только ту воду, которая кипятилась один раз.

Эксперты выяснили, что нельзя кипятить повторно одну и ту же воду. Это не только вредно, но и весьма опасно для здоровья.

Оказывается, что нельзя употреблять воду, которую прокипятили два и больше раз. Дело в том, что при нагревании химический состав воды меняется, поэтому в ней могут образоваться опасные для организма вещества.

При первом кипячении мы избавляет воду от микробов, а при повторном – разрушаем в ней питательные вещества, превращая их в опасные соединения.

Почему апельсиновые корки лучше не выбрасывать?

Эксперты выяснили, что, если пренебрегать этими правилами, в воде образуются такие химические вещества, как нитраты, фториды и мышьяк. Они постепенно накапливаются в организме и могут стать причиной многих заболеваний.

К примеру, нитраты негативно воздействуют на поджелудочную железу, пищеварительную и мочевыделительную системы. А накопление мышьяка в организме может привести к нарушениям работы почек, пищеварения, проблем с сердцем, а также вызвать кожные заболевания.

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Вода, Здоровье, Советы медиков, Прокипяченная вода.
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