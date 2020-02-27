Скачать
Четверг, 27.02.2020
Кулеба: Украина может вступить в НАТО даже с оккупированными территориями
Кулеба: Украина может вступить в НАТО даже с оккупированными территориями
В МИД подтвердили случай заражения украинки коронавирусом в Италии
В МИД подтвердили случай заражения украинки коронавирусом в Италии
Бенфика - Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги Европы
Бенфика - Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги Европы
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 28 февраля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 28 февраля

Бритни Спирс сняла видео, как сломала ногу во время танца

Бритни Спирс сняла видео, как сломала ногу во время танца
12:01 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:38-летняя певица предупредила, что он довольно громкий, и не соврала - в конце видео слышен отчетливый треск костей.

Бритни Спирс впервые рассказала фанатам о недавней травме и поделилась в Instagram видео, на котором запечатлен момент перелома. 

В клипе Спирс в желтом спортивном топе и черных шортах энергично танцует в студии, оступается и падает на пол, держась за ногу.

"Я не танцевала в течение шести месяцев, поэтому я была в полном восторге в этот момент! - написала Бритни. - И да… Я знаю, что я босиком... не смейтесь, но так у меня лучше сцепление с полом! PS: Вы можете услышать, как я сломал ногу здесь… извините, это довольно громко!" 

Перелом Спирс случился в начале февраля, о чем ее парень Сэм Асгари рассказал в Instagram.

Кардинальные изменения: Наталью Могилевскую не узнали фанаты (Фото)

"Моя львица сломала плюсневую кость на ноге, делая то, что она любит, - танцуя. Желаю ей скорейшего выздоровления, чтобы она могла прыгать, бегать и танцевать", - написал он, поделившись фото с Бритни на больничной койке.

Сейчас певица чувствует себя хорошо и проводит отпуск на Мауи - втором по величине острове Гавайского архипелага.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Бритни Спирс, Танцы, Перелом.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Указ Порошенко": Гончарук "похвастался" введением "нового" закона о вознаграждении
02 Старичок обогнал всех: самые популярные модели смартфонов 2019
03 Коронавирусная эпидемия: У какой возрастной категории наибольший риск заразиться
04 Итоги дня 26 февраля: Президент учредил День сопротивления российской оккупации, ТКГ обсудили дополнительные меры на Донбассе из-за коронавируса
05 Эпидемия коронавируса в мире: как распространяется заболевание (Карта)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Эпидемия коронавируса в мире: как распространяется заболевание (Карта)
Коронавирус: как распространяется заболевание в мире
Страшная статистика: сколько украинцев умерли от СПИДа
Страшная статистика: сколько украинцев умерли от СПИДа
Прогноз погоды: синоптики прогнозируют мокрый снег, дожди и ночные морозы
В Украине прогнозируют мокрый снег, дожди и ночные морозы
Иракли Макацария обратился к герою шоу &quot;Холостяк-10&quot;
Иракли Макацария обратился к герою шоу "Холостяк-10"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь