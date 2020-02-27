Как наркоз влияет на вашу память?

Новости шоу бизнеса:Широко бытует мнение, что это может негативно сказаться на работе памяти.

Наркоз стал настоящим переворотом в медицине и особенно в хирургии. Мало того, что он избавил человечество от тяжелейшей, порой невыносимой боли при оказании медицинской помощи, которую раньше "глушили" спиртными напитками, но еще и сделал возможными серьезные хирургические вмешательства.

До изобретения наркоза операции вряд ли могли длиться более 10-15 минут, ведь пациент мог умереть от болевого шока. Ну а за такую продолжительность времени успеть сделать что-либо серьезное было невозможно. Появление наркоза, в котором огромную роль сыграли и наши отечественные ученые и врачи, позволило хирургии стремительно развиваться, операциям усложняться и спасать тем самым все большее число жизней.

Современные наркотические препараты угнетают работу центральной нервной системы, что и вызывает характерный сон пациента, а также стойкую утрату болевой чувствительности. Однако многочисленные научные эксперименты показывали, что хотя наркоз и влияет на биоэлектрическую активность мозга, эти изменения можно сравнить с теми, которые мозг испытывает во время сна.

Другими словами, на работу мозга наркоз патологически не влияет, хотя некоторое время после возвращения сознания могут наблюдаться некоторые нарушения памяти, координации, иррациональные мысли и так далее.

Наука специально не ставила своей целью установить порог, после которого применение общего наркоза оказывало бы деструктивное влияние на память. Но наблюдательные исследования демонстрировали, что даже 10 операций под общим наркозом в течение длительного времени не ухудшали память сколько-нибудь заметно.