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Четверг, 27.02.2020
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"Синдром компьютерных глаз": как не потерять зрение

"Синдром компьютерных глаз": как не потерять зрение
19:52 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Как защитить глаза и не допустить ухудшения зрения.

Сухость в глазах появляется в связи с нарушением качества слёзной плёнки, защищающей роговицу глаза от высыхания и патогенных микроорганизмов.

Причём здесь компьютер, спросите вы. Дело в том, что человеческий глаз не научился ещё считывать без потерь изображения, состоящие из большого количества пикселей. Глаз перенапрягается, слёзные железы работают хуже, начинаются проблемы со зрением.

Как помочь глазам?

Не забывайте выпивать за рабочий день хотя бы один литр воды. Это снабдит слёзные железы необходимой жидкостью.

Каждый час выполняйте гимнастику для глаз, зажмуривайте глаза, вращайте глазными яблоками, смотрите вверх, вниз, влево, вправо. Всё это с прикрытыми веками.

Установите монитор не ближе 40 см от глаз и проконтролируйте, чтобы его центр был ниже уровня зрения. Пусть ваш взгляд на него будет слегка сверху вниз. Это защищает глаза от высыхания.

Капайте в глаза любые увлажняющие капли, схожие по составу с натуральной слезой.

Какие продукты полезны для зрения?

Обращайте внимание на то, что вы едите. В этом случае вам будут полезны продукты, содержащие в себе витамины группы В. Можно добавить к этому аптечные витамины.

И почаще бывайте на улице. Мир не только в мониторе вашего компьютера.

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Здоровье, Глаза, Зрение, Синдром сухого глаза.
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