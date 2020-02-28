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Красивая улыбка - легко: продукты, которые сохранят и укрепят зубы и десны

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Красивая улыбка - легко: продукты, которые сохранят и укрепят зубы и десны
13:37 Сегодня Телеграф sovetchiki.org Фото: sovetchiki.org

Новости шоу бизнеса:Абсолютно каждый должен знать, какие продукты помогают сохранить зубы с деснами в безупречном состоянии.

  • 1

    Яблоки

    В составе яблок содержится много различных витаминов и минералов, которые благоприятно влияют на ваши зубы. Плюс ко всему, мягкая мякоть яблок помогает очистить эмаль зубов от остатков пищи и различных бактерий. Поэтому рекомендуется употреблять яблоко сразу после еды.

  • 2

    Морковь

    10 продуктов для здоровья зубов и десен

    Морковь полезна не только для зрения, но и для зубов. Употребив 1 морковь вы не только очистите эмаль от бактерий, но и восполните баланс витамина A, который оказывает укрепляющий эффект на кости и, соответственно, зубы.

  • 3

    Тыква

    Отличным источником бета-каротина является тыква. Попадая в организм, бета-каротин превращается в витамин A, который и укрепляет наши зубы. Плюс ко всему, употребление тыквы способствует улучшению настроения и общего самочувствия.

  • 4

    Сельдерей

    Этот хрустящий овощ помогает не только очистить зубы от бактерий и остатков пищи, но и не даст набрать вам лишний вес. Этот продукт имеет отрицательную калорийность, что является огромным плюсом для людей, которые следят за собственным весом.

  • 5

    Цитрусовые

    Огромное влияние на крепость зубов оказывает витамин C. Всем известно, что цитрусовые содержат достаточно много этого витамина. Поэтому старайтесь периодически употреблять цитрусовые, ведь это вкусно и полезно. Да и выбор велик.

  • 6

    Жирная рыба

    Многие знают, что жирная рыба славится своими жирными кислотами омега-3. Многие исследования доказали, что эти кислоты способствуют укреплению костей и зубов, что делает этот продукт еще более ценным.

    По статистике, жители стран, где в рационе людей много рыбы, страдают зубными заболеваниями на 20% меньше, чем жители других стран.

  • 7

    Сыр

    В сырах содержится много фтора и кальция. Сочетаясь со слюной, фтор и кальций нейтрализуют негативное воздействие от многих бактерий. Поэтому включите пару ломтиков сыра в свой рацион.

  • 8

    Миндаль

    Миндаль оказывает на зубы немного другое воздействие. Постоянное употребление миндаля позволяет защитить полость рта от появления язв. Плюс ко всему, миндаль богат витаминами и минералами, которые улучшают общее состояние.

  • 9

    Темный шоколад

    15 г. темного шоколада в день позволяют поддерживать состояние зубов в норме. К таким результатам пришли японские ученые. Темный шоколад с содержанием какао выше 70% часто приравнивается к фторированным зубным пастам.

  • 10

    Зелень

    Свежая зелень содержит много антиоксидантов, которые уничтожат вредные бактерии и укрепляют здоровье десен. К тому же, зелень помогает восполнить баланс витаминов в организме, что благоприятно скажется на вашем здоровье.

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Питание, Здоровье, Продукты, Десна, Зубы.
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