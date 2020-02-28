Красивая улыбка - легко: продукты, которые сохранят и укрепят зубы и десны

1 Яблоки В составе яблок содержится много различных витаминов и минералов, которые благоприятно влияют на ваши зубы. Плюс ко всему, мягкая мякоть яблок помогает очистить эмаль зубов от остатков пищи и различных бактерий. Поэтому рекомендуется употреблять яблоко сразу после еды.

2 Морковь Морковь полезна не только для зрения, но и для зубов. Употребив 1 морковь вы не только очистите эмаль от бактерий, но и восполните баланс витамина A, который оказывает укрепляющий эффект на кости и, соответственно, зубы.

3 Тыква Отличным источником бета-каротина является тыква. Попадая в организм, бета-каротин превращается в витамин A, который и укрепляет наши зубы. Плюс ко всему, употребление тыквы способствует улучшению настроения и общего самочувствия.

4 Сельдерей Этот хрустящий овощ помогает не только очистить зубы от бактерий и остатков пищи, но и не даст набрать вам лишний вес. Этот продукт имеет отрицательную калорийность, что является огромным плюсом для людей, которые следят за собственным весом.

5 Цитрусовые Огромное влияние на крепость зубов оказывает витамин C. Всем известно, что цитрусовые содержат достаточно много этого витамина. Поэтому старайтесь периодически употреблять цитрусовые, ведь это вкусно и полезно. Да и выбор велик.

6 Жирная рыба Многие знают, что жирная рыба славится своими жирными кислотами омега-3. Многие исследования доказали, что эти кислоты способствуют укреплению костей и зубов, что делает этот продукт еще более ценным. По статистике, жители стран, где в рационе людей много рыбы, страдают зубными заболеваниями на 20% меньше, чем жители других стран.

7 Сыр В сырах содержится много фтора и кальция. Сочетаясь со слюной, фтор и кальций нейтрализуют негативное воздействие от многих бактерий. Поэтому включите пару ломтиков сыра в свой рацион.

8 Миндаль Миндаль оказывает на зубы немного другое воздействие. Постоянное употребление миндаля позволяет защитить полость рта от появления язв. Плюс ко всему, миндаль богат витаминами и минералами, которые улучшают общее состояние.

9 Темный шоколад 15 г. темного шоколада в день позволяют поддерживать состояние зубов в норме. К таким результатам пришли японские ученые. Темный шоколад с содержанием какао выше 70% часто приравнивается к фторированным зубным пастам.