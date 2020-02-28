Красивая улыбка - легко: продукты, которые сохранят и укрепят зубы и десны

Яблоки
В составе яблок содержится много различных витаминов и минералов, которые благоприятно влияют на ваши зубы. Плюс ко всему, мягкая мякоть яблок помогает очистить эмаль зубов от остатков пищи и различных бактерий. Поэтому рекомендуется употреблять яблоко сразу после еды.
Морковь
Морковь полезна не только для зрения, но и для зубов. Употребив 1 морковь вы не только очистите эмаль от бактерий, но и восполните баланс витамина A, который оказывает укрепляющий эффект на кости и, соответственно, зубы.
Тыква
Отличным источником бета-каротина является тыква. Попадая в организм, бета-каротин превращается в витамин A, который и укрепляет наши зубы. Плюс ко всему, употребление тыквы способствует улучшению настроения и общего самочувствия.
Сельдерей
Этот хрустящий овощ помогает не только очистить зубы от бактерий и остатков пищи, но и не даст набрать вам лишний вес. Этот продукт имеет отрицательную калорийность, что является огромным плюсом для людей, которые следят за собственным весом.
Цитрусовые
Огромное влияние на крепость зубов оказывает витамин C. Всем известно, что цитрусовые содержат достаточно много этого витамина. Поэтому старайтесь периодически употреблять цитрусовые, ведь это вкусно и полезно. Да и выбор велик.
Жирная рыба
Многие знают, что жирная рыба славится своими жирными кислотами омега-3. Многие исследования доказали, что эти кислоты способствуют укреплению костей и зубов, что делает этот продукт еще более ценным.
По статистике, жители стран, где в рационе людей много рыбы, страдают зубными заболеваниями на 20% меньше, чем жители других стран.
Сыр
В сырах содержится много фтора и кальция. Сочетаясь со слюной, фтор и кальций нейтрализуют негативное воздействие от многих бактерий. Поэтому включите пару ломтиков сыра в свой рацион.
Миндаль
Миндаль оказывает на зубы немного другое воздействие. Постоянное употребление миндаля позволяет защитить полость рта от появления язв. Плюс ко всему, миндаль богат витаминами и минералами, которые улучшают общее состояние.
Темный шоколад
15 г. темного шоколада в день позволяют поддерживать состояние зубов в норме. К таким результатам пришли японские ученые. Темный шоколад с содержанием какао выше 70% часто приравнивается к фторированным зубным пастам.
Зелень
Свежая зелень содержит много антиоксидантов, которые уничтожат вредные бактерии и укрепляют здоровье десен. К тому же, зелень помогает восполнить баланс витаминов в организме, что благоприятно скажется на вашем здоровье.