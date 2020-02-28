Как начинается рак легких: ранние симптомы

Новости шоу бизнеса:Рак легких — опасное для жизни заболевание; в развитых странах — наиболее часто встречающаяся злокачественная опухоль.

Британские специалисты из организации Cancer Research UK напоминают, что одним из самых тревожных симптомов, которые позволяют заподозрить у человека рак легких, является выкашливание мокроты с кровью.

Симптомы рака легких обычно не проявляются на ранних стадиях, что делает этот тип рака одним из наиболее серьезных и смертоносных. Рак легких одинаково распространен у женщин и мужчин, но редко встречается у людей в возрасте до 40 лет. По мере возраста риск заболеть раком легких увеличивается, он особенно распространен у людей старше 70 лет.

Рак легких может начаться в любой части легких или дыхательных путей. Специалисты из Cancer Research UK констатируют, что заподозрить рак легких можно по некоторым изменениям в организме.

"Есть один симптом, на который стоит обратить особое внимание. Если у человека возникает грудной кашель, следует обязательно проверить, есть ли в нем кровь. Кашель с кровью в мокроте - один из тех признаков, которые нельзя игнорировать", - приводится экспертное мнение в Express.

Другие возможные симптомы рака легких включают в себя:

изменение в характере кашля - он может звучать иначе или быть болезненным;

одышка, возникающая при нагрузках, которые раньше давались без проблем:

боль в груди или плече; повторяющиеся инфекции грудной клетки; потеря аппетита и похудение; чувство постоянной усталости.

Также медики напомнили о том, что основным фактором, повышающим риск возникновения рака легких, является курение: у 100 человек, получающих этот диагноз, 72 случая рака легких оказываются вызваны курением.