Как начинается рак легких: ранние симптомы

Британские специалисты из организации Cancer Research UK напоминают, что одним из самых тревожных симптомов, которые позволяют заподозрить у человека рак легких, является выкашливание мокроты с кровью.
Симптомы рака легких обычно не проявляются на ранних стадиях, что делает этот тип рака одним из наиболее серьезных и смертоносных. Рак легких одинаково распространен у женщин и мужчин, но редко встречается у людей в возрасте до 40 лет. По мере возраста риск заболеть раком легких увеличивается, он особенно распространен у людей старше 70 лет.
Рак легких может начаться в любой части легких или дыхательных путей. Специалисты из Cancer Research UK констатируют, что заподозрить рак легких можно по некоторым изменениям в организме.
"Есть один симптом, на который стоит обратить особое внимание. Если у человека возникает грудной кашель, следует обязательно проверить, есть ли в нем кровь. Кашель с кровью в мокроте - один из тех признаков, которые нельзя игнорировать", - приводится экспертное мнение в Express.
Другие возможные симптомы рака легких включают в себя:
изменение в характере кашля - он может звучать иначе или быть болезненным;
одышка, возникающая при нагрузках, которые раньше давались без проблем:
боль в груди или плече;
повторяющиеся инфекции грудной клетки;
потеря аппетита и похудение;
чувство постоянной усталости.
Также медики напомнили о том, что основным фактором, повышающим риск возникновения рака легких, является курение: у 100 человек, получающих этот диагноз, 72 случая рака легких оказываются вызваны курением.