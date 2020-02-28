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Грибной суп для гипертоников: в чем польза

Грибной суп для гипертоников: в чем польза
18:04 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Людям, которые жалуются на повышенное давление, стоит почаще употреблять грибной суп.

Египетские медики говорят, что такой вид супа очень полезен в осенне-зимний сезон, когда на улице легко подхватить простудное заболевание. Дело в том, что грибной суп, благодаря богатому витаминному составу, укрепляет иммунитет, а также благоприятно сказывается на работе пищеварительной системы.

Но важной особенностью такого блюда является влияние на показатели артериального давления.

Медики утверждают, что суп из грибов очень помогает гипертоникам, он способен быстро улучшить их самочувствие. В грибах содержится много питательных микроэлементов, среди которых калий и кальций, которые снижают давление.

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Но эксперты предупреждают, что грибы имеют ряд противопоказаний, поэтому перед их употреблением стоит проконсультироваться с врачом. В первую очередь, это касается людей, у которых есть проблемы с почками и печенью.

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Здоровье, Гипертония, Грибы, Суп, Полезные свойства, Грибной суп.
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