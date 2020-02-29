Скачать
Суббота, 29.02.2020
В Европе начались самые крупные за 25 лет военные учения
В Европе начались самые крупные за 25 лет военные учения
В Минздраве рассказали, как будут лечить людей с подозрением на коронавирус
В Минздраве рассказали, как будут лечить людей с подозрением на коронавирус
Три футболиста в Италии заразились коронавирусом
Три футболиста в Италии заразились коронавирусом
Календарь питания в Великий пост 2020 на каждый день
Календарь питания в Великий пост 2020 на каждый день

Главный принцип правильного и здорового питания

Главный принцип правильного и здорового питания
14:35 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Современные диетологи предлагают большое количество диет, систем питания.

Американские кардиологи провели исследование и пришли к выводу, что сохранить здоровье и предотвратить проблемы с сердцем поможет одно важное правило.

Специалисты уверены, что польза от питания будет неоцененной, когда насыщенные жиры заменить на ненасыщенные.

К примеру, если сливочное масло заменить на растительное, тогда риск развития проблем с сердечно-сосудистой системой уменьшится на 30%. Также такая замена продуктов поможет людям, у которых повышен уровень холестерина в крови.

Повышенное давление: каких продуктов нужно избегать

Ученые доказали, что такой принцип питания поможет продлить жизнь, ведь отказавшись от насыщенных жиров, люди начнут употреблять меньше фаст-фуда, полуфабрикатов, сладостей, молочных продуктов с высоким процентом жирности. И вместо этого перейдут на более здоровую пищу, а именно: оливковое масло, орехи, рыбу, морепродукты, овес, семена льна и прочее.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Питание, Здоровье, Здоровое питание, Пища, Еда, Советы медиков, Продукты питание, Принципы правильного питания.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Повышенное давление: каких продуктов нужно избегать
02 Какие продукты сжигают жир на животе?
03 Стипендии не будет: В Украине на месяц задержат выплаты для студентов
04 Органы, которые больше всего страдают от недостатка воды в организме
05 Эрдоган попросил Путина не вмешиваться в противостояние турецких и сирийских войск
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Епифаний поздравил Варфоломея с юбилеем
Епифаний поздравил Варфоломея с юбилеем
Раскрыта новая схема мошенничества с подделкой сим-карт: подробности
Раскрыта новая схема мошенничества с подделкой сим-карт
Папа Римский заболел и отменяет аудиенции: в Ватикане не говорят о коронавирусе
Папа Римский заболел и отменяет аудиенции
Народные приметы марта на каждый день
Народные приметы марта на каждый день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь