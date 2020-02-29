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Жевательная резинка: в чем заключается вред для организма

Жевательная резинка: в чем заключается вред для организма
17:49 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Врачи рассказали, чем вредна разрекламированная жевательная резинка.

Реклама на телевидении твердит о том, что всего две подушечки жевательной резинки избавят вас от неприятного запаха изо рта и защитят от кариеса.

Но так ли полезна жвачка? На этот вопрос ответили врачи.

Не секрет, что жевательная резинка для сладости содержит в своем составе сахарные спирты, а именно – эксилит, эритрит и сорбит. Обычно их принято считать безопасными, поскольку у них низкий гликемический индекс.

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Однако специалисты полагают, что наш организм не способен переваривать большинство сахарных спиртов, в том числе тех, которые содержатся в составе жвачки. Более того, если часто употреблять такую продукцию, то это может привести к вздутию живота и даже диарее.

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Здоровье, Жевательная резинка, Вредные свойства.
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